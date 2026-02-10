Gerade erst war Olivia Jones wieder als Moderatorin der "Stunde danach" zu sehen, um über die täglichen Eskapaden im RTL-Dschungelcamp zu sprechen. Demnächst wird es um Deutschlands bekannteste Dragqueen aber auch im ZDF gehen - in einem Film, der ihre Lebensgeschichte nacherzählt. "Olivia", so der Titel, wird am Mittwoch, den 13. Mai um 20:15 Uhr zu sehen sein, also am Tag vor Christi Himmelfahrt. Gestreamt werden kann die Produktion bereits ab dem 7. Mai.

In der Hauptrolle der Olivia Jones - im wahren Leben Oliver Knöbel - ist Johannes Hegemann zu sehen, daneben stehen für den Film auch Annette Frier und Angelina Häntsch vor der Kamera. Zudem spielen in weiteren Rollen unter anderem Daniel Zillmann, Jeremy Mockridge, Martin Brambach, Matthias Bundschuh, Stephan Kampwirth, Maximilian Mundt, Sebastian Jakob Doppelbauer, Dennis Svensson, Victor Schefé und Arian Wegener.

Till Endemann inszenierte das Drehbuch von David Ungureit, das auf der Biogragie "Ungeschminkt" von Olivia Jones basiert. "Olivia" wird fotografiert von Bjørn Haneld, es produziert Maren Knieling von Florida Film. Neben Knöbels Lebensgeschichte soll auch die "Veränderung der deutschen Gesellschaft hin zu mehr Offenheit, Diversität und Toleranz" erzählt werden, wie das ZDF schon im vorigen Jahr anlässlich des Drehstarts mitteilte.

Und darum geht es: Oliver Knöbel (Johannes Hegemann) liebt es, sich als Frau zu kleiden. In seiner Heimatstadt Springe wird er dafür drangsaliert und körperlich angegangen. Auch von seiner Mutter Evelin (Annette Frier) erfährt er zunächst keine Unterstützung, für sie sind Männer in Frauenkleidern Abschaum. Olivers Weg führt aus der Provinz in die Großstadt, auf den Kiez in St. Pauli, wo er sich eine Karriere als Travestiekünstlerin erhofft. Doch auch dort ist das Leben zunächst von Entbehrungen gezeichnet. Nur durch sein großes Herz, seinen nicht zu bezwingenden Humor und die Fähigkeit, nach jedem Sturz wieder aufzustehen, gelingt Oliver am Ende der Weg hin zu Olivia Jones, der erfolgreichen Travestie-Kunstfigur, Entertainerin und Gastronomin