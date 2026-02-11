Das Erste holt seine Debatten-Sendung "Die 100 - Was Deutschland bewegt" im Frühjahr zurück - allerdings auf einem neuen Sendeplatz. Nachdem das Format in der Vergangenheit stets am Montagabend, wenn auch zu wechselnden Sendezeiten, zu sehen war, wandert es nun erstmals auf den Mittwochabend. Konkret ist die Ausstrahlung der nächsten Ausgabe jetzt für Mittwoch, den 25. März um 21:45 Uhr angekündigt worden.

"Die 100 - Was Deutschland bewegt" läuft damit im Anschluss an den Spielfilm "Louma - Familie ist kein Kinderspiel" - basierend auf dem Roman von Christian Schnalke, der auch das Drehbuch schrieb. Ob die Sendung dann thematisch an den Inhalt des Films - einen Sorgerechtsstreit zwischen zwei Vätern - anknüpfen wird, ist bislang nicht bekannt. Dafür steht allerdings bereits fest, dass "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni erneut die Moderation übernehmen wird.

Wie gehabt kommen darin 100 Menschen, quer durch alle Schichten der Bevölkerung, zu Wort. Ausgangspunkt ist eine "kontroverse Frage zu einem aktuellen politischen Thema". In der Vergangenheit wurde aber auch das Format selbst mitunter kritisch diskutiert (auch unsere "Übermedien"-Kollegin Annika Schneider hat sich im Dezember mit "Die 100" auseinandergesetzt).

Zuletzt war "Die 100 - Was Deutschland bewegt" im vergangenen Herbst mit drei Ausgaben im Ersten zu sehen. Die Quoten schwankten dabei deutlich - zwischen 1,66 Millionen und 2,52 Millionen Menschen schalteten ein, die Gesamt-Marktanteile bewegten sich zwischen 6,6 und 10,7 Prozent; bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Sendung Werte zwischen 6,4 und 8,8 Prozent.