Unter dem Titel "Studio 16" bringt der NDR ein neues Format an den Start, das sich an junge Menschen ab 30 Jahren in Norddeutschland richtet. Dafür will der öffentlich-rechtliche Sender eigenen Angaben zufolge die Kompetenzen seiner 16 Regionalstudios bündeln. Die Redaktion liegt im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein.

Konkret sollen junge Reporterinnen und Reporter aus den Regionalstudios "vielfältige regionale Geschichten" in den Mittelpunkt stellen - "modern erzählt und verständlich aufbereitet", wie es heißt. Als Studio fungiert dabei "der Norden selbst". Moderiert wird "Studio 16" von Anna Albrecht und Jonathan Doll. Albrecht arbeitet für den NDR als Nachrichtenjournalistin und präsentiert online Nachrichten der "Tagesschau". Doll wiederum arbeitet neben dem NDR auch für den MDR, wo er seit 2024 bei MDR Jump im Radio zu hören ist. Er hat außerdem zusammen mit den MDR-Redaktionen Gesellschaft und MDR Jump das Dialogformat "2 Welten 1 Tisch" für die ARD-Mediathek konzipiert und moderiert.

"'Studio 16' zeigt, welche Themen in Norddeutschland für junge Menschen wichtig sind: modern erzählt, nah dran und relevant", sagt Andrea Lütke, stellvertretende NDR-Intendantin. "Durch die Vernetzung unserer 16 Regionalstudios entsteht ein vielfältiger Blick auf Themen, die den Alltag vor Ort prägen und unsere Regionen lebendig machen."

Die erste Folge erscheint bereits an diesem Mittwoch ab 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal von NDR Info und in der ARD-Mediathek. Inhaltlich geht es Wohnungsnot und die Arbeit der Frewilligen Feuerwehr. Eine weitere Ausgabe soll am 4. März folgen.