Als "Hundeprofi" gehört Martin Rütter seit vielen Jahren gewissermaßen zum Inventar von Vox. Seine Dokusoap "Die Welpen kommen" lief bislang allerdings beim großen Bruder RTL - doch das wird sich in diesem Jahr überraschend ändern. Schon im März soll die Doku-Reihe ins Vox-Programm wechseln und dann sogar erstmals in der Primetime zu sehen sein, wie jetzt bekannt wurde.

Konkret wird Vox neue Folgen von "Die Welpen kommen - mit Martin Rütter" ab dem 10. März jeweils dienstags um 20:15 Uhr ausstrahlen. Aus dem RTL-Programm soll das Format gleichwohl nicht verschwinden: Es werde dort weiterhin "auf dem gewohnten Sendeplatz mit bereits bekannten Folgen zu sehen sein", kündigte der Sender an. Zuletzt liefen Rütters Welpen im vergangenen Frühjahr sonntags um 19:05 Uhr bei RTL. Wann es auch dort weitergehen wird, ist bislang nicht bekannt.

Am Konzept von "Die Welpen kommen" ändert sich durch den Senderwechsel derweil nichts. Auch weiterhin begleitet die Doku-Reihe Familien und Einzelpersonen in den ersten Monaten mit ihren Welpen. Von der Ankunft der kleinen Vierbeiner, über die ersten Erziehungsschritte bis hin zu den Herausforderungen des Zusammenlebens - gezeigt werden "die emotionalsten, lustigsten und bewegendsten Momente", wie es von Seiten des Senders heißt.

Daneben stehen den frischgebackenen Hundebesitzern auch weiterhin erfahrene Hundetrainerinnen und -trainer zur Seite. Zudem legt das Format einen Fokus auf den Tierschutz und begleitet Hunde aus Tierheimen und von Pflegestellen auf ihrem Weg in ein neues Zuhause.