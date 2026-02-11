Aufmerksamen Zuschauerinnen und Zuschauern ist bei den "Newstime"-Sendungen bei ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins in dieser Woche womöglich eine Veränderung aufgefallen. Bei genauem Hinsehen wurde nämlich erkennbar, dass die abendlichen Ausgaben der Nachrichtensendung nicht wie üblich aus dem im Herbst 2024 in Betrieb genommenen Studio kommen.

Anstelle des realen Studiosets kommt seit Montag ein virtuelles Studio zum Einsatz, wie eine Sendersprecherin jetzt auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte. Im "'Newstime'-Studio laufen zurzeit technisch-bauliche Maßnahmen", erklärte sie. "Wir erhöhen den Schutz gegen unvorhersehbare Stromausfälle - das ist hochkomplex und dauert ungefähr drei Wochen." Aus diesem Grund sollen die "Newstime"-Sendungen noch bis Anfang März aus dem virtuellen Studio gesendet werden.

ProSiebenSat.1 hatte sein neues Nachrichtenstudio erst im Oktober 2024 in Betrieb genommen - auch wenn der sogenannte "New Campus" in Unterföhring noch immer einer Baustelle gleicht. Herzstück des 220 Quadratmeter großen Studios sind eine 70 Quadratmeter große gekrümmte LED-Wand sowie drei weitere bewegliche LED-Wände. Daneben wurde moderne Technik verbaut, die beispielsweise vollautomatische Kameras umfasst und eine ebenfalls vollautomatisierte Lichtsetzung ermöglicht.

Chefredakteur Sven Pietsch sah vor mehr als einem Jahr im Start des Studios einen für ProSiebenSat.1 "sehr bedeutenden Schritt und ein gleichermaßen positives wie wichtiges Signal für den Nachrichtenjournalismus in Deutschland". Die ProSiebenSat.1-Gruppe sendet seither täglich drei Nachrichtensendungen aus dem Studio - je eine für ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins.