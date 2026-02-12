Eein Announcement pünktlich zur Berlinale: Initiiert von Till Derenbach (Zeitsprung Pictures) und Bastie Griese (MMC Movies) gemeinsam mit Max-Ophüls Gewinnern Len Reddemann und Paul Hordych, will die neue Produktionsfirma den Fokus auf internationale High-End-Koproduktionen sowie deutsches und europäisches Nachwuchskino legen. Gesellschafter sind MMC Studios und Zeitsprung Pictures.

Reddemann und Hordych, beide Absolventen der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf und Mitglieder des Mediengründerzentrums NRW 2025, und ein Duo aus Produktion und Regie, wollen laut Pressemitteilung „die Perspektive einer neuen Generation einbringen“ und gemeinsam mit Derenbach und Griese „einen Ort schaffen, der in diesen Zeiten echte Entwicklungsperspektiven bietet.“

Ihr Abschlussfilm „Champions und Wir“, der seine Weltpremiere beim diesjährigen Filmfestival Max Ophüls Preis feierte, wurde gerade mit dem Preis für das beste Nachwuchsschauspiel ausgezeichnet. Das Kernteam der neuen Firma besteht neben den vier Gründern aus Yvonne Gottschalk als Inhouse Projektleiterin und Meta Luis als Unterstützung in der Stoffentwicklung.

„Mit der Idee, ein Mini-Major-Studio in Nordrhein-Westfalen aufzubauen, möchten wir die Region weiter stärken und gleichzeitig einen einzigartigen Raum schaffen, in dem junge Talente und erfahrene Produzenten gemeinsam nationale und internationale Projekte realisieren können, sagt Till Derenbach, Geschäftsführer und Produzent Zeitsprung Pictures und Peak Point Pictures.

Die ersten Projekte stünden schon in den Startlöchern. Nähere Angaben wurden allerdings noch nicht gemacht. Das schmälert die Euphorie der Beteiligten allerdings nicht. “Wir freuen uns mega jetzt mit unseren Projekten loszulegen. Aktuell sind zwei wunderschöne Kinodebütfilme in Planung, deren Umsetzung wir kaum erwarten können“, erklärt Len Reddemann, Geschäftsführer und Produzent Peak Point Pictures.