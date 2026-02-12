Bereits vor wenigen Monaten hatte ProSieben ein neues Ratepanel bei "Wer stiehlt mir die Show?" in Aussicht gestellt. Für die Frühjahrsstaffel 2026 wurden Andrea Petković, Till Reiners und Nico Santos angekündigt - sie sollen Moderator Joko Winterscheidt den Job streitig machen. Hinzu kommt wie gehabt auch eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, die oder der per Wildcard an der Show teilnimmt. Und nun ist auch klar, ab wann das zu sehen sein wird.

Die ProSieben-Quizshow meldet sich am 8. März zurück und ist dann immer auf dem angestammten Sendeplatz sonntags ab 20:15 Uhr zu sehen. Florida Entertainment hat erneut sechs frische Folgen produziert. Joko Winterscheidt selbst sagt zu seinen neuen Gegnern: "Ob Andrea Petković, Till Reiners und Nico Santos mir die Show stehlen können? Ist die Erde eine Kugel? Ich denke ja wohl eher nicht!"

Am Konzept hat sich derweil nichts geändert: Die Quiz-Kategorien und das Halbfinale sind unterteilt in drei Gewinnstufen. Jokos Herausforderinnen und Herausforderer versuchen hier zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss eine Kandidatin oder ein Kandidat die Show verlassen. Im Halbfinale kommt es zu einem direkten Duell zwischen den beiden verbliebenen Kandidat:innen, nur eine oder einer zieht ins Finale ein und spielt dort gegen Joko. Die Siegerin oder der Sieger gewinnt die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?". Die Finalrunde wird auch 2026 wieder von Katrin Bauerfeind moderiert.

Das Interesse an "Wer stiehlt mir die Show?" ging zuletzt etwas zurück, für ProSieben war die Show aber immer noch ein großer Erfolg. Die durchschnittliche Reichweite der jüngsten Herbststaffel lag nur noch knapp über der 1-Million-Marke, mit mehr als 15 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum (14-49) war das Quiz aber sehr stark unterwegs.