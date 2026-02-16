Im Zuge des Einstiegs des türkischen Medienunternehmens Acunmedya bei Sport1 sind einige Formate entstanden, die man weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick beim Sender vermutet hätte. Es gab bereits eine Kuppelshow ("Power of Love") sowie eine Neuauflage von "MasterChef". Aus Sicht der TV-Quoten waren beide Sendungen Flops. Auch "Exatlon" und "Darts Party", zwei Formate, die thematisch näher dran sind am Sport, konnten auf Dauer kein ausreichend großes Publikum halten.

Und dann ist da noch "My Style Rocks".

Das Format hat eine durchaus bewegte Vergangenheit hinter sich: Zunächst wurde "My Style Rocks" von Gülcan Kamps moderiert. Nach ihrem Ausstieg übernahm Verena Kerth, kurz darauf wurde sie aber durch Schauspielerin Wilma Elles abgelöst. Und auch wenn die TV-Quoten fast durchgängig schwach sind, ist "My Style Rocks" vielleicht das einzige Unterhaltungsformat von Sport1, das nachhaltig für Schlagzeilen gesorgt hat. Allen voran durch Harald Glööckler und seine doch sehr spezielle Art in der Sendung.

Nun kommen jedoch Schlagzeilen hinzu, auf die man bei Sport1 sicherlich gerne verzichtet hätte. So werfen verschiedene Frauen, die an der Show teilgenommen haben, dem Sender und der Produktionsfirma vor, sie nicht oder nicht vollständig bezahlt zu haben. Produziert wird das Format von Acunmedya, das seit einiger Zeit bekanntlich auch die Hälfte an Sport1 besitzt. Aber der Reihe nach: Los ging es am Freitag, den 13. Februar, als auf dem Instagram-Account von "My Style Rocks"-Account ein kurzes Video aus der Show veröffentlicht wurde. Darin war Reality-Sternchen Walentina Doronina zu sehen. Es war eigentlich ein recht harmloser Clip, die Redaktion schrieb noch darunter: "Ist Walentina Single oder datet sie jemanden?"

"Begleicht doch erst mal die offene Rechnung von mir"

Doch es entbrannte keine Diskussion über den Beziehungsstatus von Doronina, die auch schon in Shows wie "Ex on the Beach", "Couple Challenge", "Are You the One?" oder auch Germany Shore" und "Forsthaus Rampensau Germany" zu sehen war. Stattdessen meldete sich die Genannte selbst zu Wort - und das in einer Deutlichkeit, die ihresgleichen sucht. "Bevor Videos von mir postet, begleicht doch erst mal die offene Rechnung von mir?" (sic!), schrieb die Reality-Teilnehmerin unter den Clip, der nach DWDL.de-Recherchen schon im März 2025 bei Sport1 ausgestrahlt wurde.

Kurz darauf erklärte sich Doronina in einer Instagram-Story ausführlich zum Thema. Dort sagte sie, dass sie kein Mensch sei, der grundlos damit an die Öffentlichkeit gehe oder der keine Geduld habe. "Allerdings: Wenn man so mit mir und anderen Kandidatinnen umgeht und wirklich Kandidaten inklusive mir nicht ausbezahlt, ist das wirklich heftig. Wir waren Kandidaten in einer Show und haben dafür gearbeitet. Und dafür wurden wir teilweise nur teilsentlohnt und das geht gar nicht." Auf E-Mails sei nicht reagiert worden, so die Vorwürfe der Frau, die man im Reality-Universum zu einer der bekannteren Persönlichkeiten zählen kann. Doronina deutete zudem mehrfach an, dass auch andere Kandidatinnen nicht bezahlt worden seien.

Und tatsächlich griffen auch andere Influencerinnen den Kommentar von Doronina unter dem "My Style Rocks"-Clip auf und erklärten, sie würden noch auf Geld warten. Kyoko Li, auf Instagram bekannt als model.lily.lee, schrieb unter den Kommentar, sie würde noch auf ihr Gewinngeld in Höhe von 3.000 Euro warten. Und Mariama Bah, unter anderem auch Teilnehmerin der Kurz-Staffel von "Big Brother" im vergangenen Jahr und der Netflix-Reality "Fight for Paradise", schrieb, ihr würden noch 8.500 Euro fehlen.

Unter dem kurzen Clip auf dem "My Style Rocks"-Account meldeten sich in der weiteren Folge noch mindestens fünf weitere Frauen, die beklagten, nicht oder nicht vollständig für ihre Teilnahme an der Show bezahlt worden zu sein. Und dabei soll nach den Aussagen der Frauen nicht nur die Gage bzw. ein Teil davon ausständig sein. Ein Teil von ihnen erklärte auch, zuvor ausgelegtes Shoppinggeld sowie Spritkosten nicht erhalten zu haben. Auch Kosten für Übergepäck sei nicht erstattet worden. Eine der Teilnehmerinnen schrieb von "mehreren Rechnungen mit Mahnung", die sie zusätzlich zu Mails gesendet habe. Eine Rückmeldung habe sie jedoch nie erhalten, so der Eindruck, der vermittelt wird. Mittlerweile sind die Kommentare unter dem Clip verschwunden.

Sport1 sucht Kontakt zu den Frauen

DWDL.de hat aufgrund der Vielzahl der öffentlich geäußerten Vorwürfe bei Sport1 nachgefragt und um Antworten gebeten. Kann es sein, dass die Teilnehmerinnen tatsächlich nicht bezahlt wurden? Und wenn ja, wieso? Und werden die Zahlungen nachgeholt? Eine Unternehmenssprecherin antwortete am Montag, dass man von den in den sozialen Medien erhobenen Vorwürfen erstmals am vergangenen Freitag erfahren habe. "Bis zu diesem Zeitpunkt sind wir davon ausgegangen, dass alle vertraglichen Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt wurden."

Ungeachtet dessen nehme man derartige Vorwürfe "sehr ernst". Man habe auch bereits umfassend reagiert, so die Sport1-Sprecherin. "Derzeit treten wir direkt mit den betroffenen Personen in Kontakt, um offene Fragen zu klären. Parallel dazu haben wir eine interne Prüfung eingeleitet, um den Sachverhalt sorgfältig und transparent zu bewerten." Und weiter: "Unser klares Bekenntnis ist es, sicherzustellen, dass alle vertraglich vereinbarten Leistungen ordnungsgemäß, transparent und im Einklang mit den jeweiligen Vereinbarungen vergütet werden. Sollten im Rahmen der Prüfung berechtigte Ansprüche festgestellt werden, werden diese selbstverständlich entsprechend ausgeglichen."

Nach aktuellem Stand würden keine Hinweise auf systematische Versäumnisse vorliegen, heißt es von Sport1. Klar ist aber auch, dass die genaue Prüfung der einzelnen Fälle wohl noch einige Tage in Anspruch nehmen wird. Nach DWDL.de-Informationen wird man die Zeit auch alleine deshalb brauchen, weil die bisherige Praxis einiger Reality-Sternchen in Sachen Rechnungslegung durchaus unorthodox gewesen sein soll. Von kurzen WhatsApp-Nachrichten mit mal mehr und mal weniger konkreten Forderungen ist die Rede.





"Sollten im Rahmen der Prüfung berechtigte Ansprüche festgestellt werden, werden diese selbstverständlich entsprechend ausgeglichen."

Sport1-Sprecherin



Eingebunden wird in die Prüfung der ganzen Vorgänge wohl auch die Buchhaltung von Acunmedya in der Türkei, hier sitzt der Medienkonzern. Teilnehmerinnen und Teilnehmer von TV-Shows schließen normalerweise mit den Produktionsfirmen einen Vertrag ab, nicht mit den jeweiligen Sendern. "Sollte die interne Prüfung einzelne administrative Fehler oder prozessuale Unstimmigkeiten aufzeigen, werden wir diese unverzüglich klären und beheben", heißt es von Sport1 jetzt.

Neue Staffel lässt auf sich warten

Acunmedya produziert TV-Shows in verschiedenen Ländern, über Probleme vergleichbarer Art gibt es bislang keine Informationen. Andererseits werden auch in Deutschland viele unterschiedliche Reality-Formate umgesetzt - und auch hier gab es bislang keine Anhaltspunkte darauf, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglicherweise ausgenutzt und nicht korrekt bezahlt worden sind. Und so dürfte spannend zu sehen sein, wie die Überprüfung bei Sport1 und Acunmedya ausfällt - und was die betroffenen Kandidatinnen dazu sagen werden.

Eine neue Staffel von "My Style Rocks" lässt derweil weiter auf sich warten. Im vergangenen Jahr war nach dem vorläufigen Ende zunächst von einer Sommerpause die Rede, danach war mal ein Start im Dezember angedacht. Später sprach Sport1 von "zeitlichen Verschiebungen im Zuge der Produktionsvorbereitungen", die es gegeben habe. Im November stellte man neue Ausgaben für das erste Halbjahr 2026 in Aussicht, zuletzt sprach man von einem Start "bis März". Gegenüber DWDL.de sagt eine Sport1-Sprecherin jetzt, dass man sich in der laufenden Planungsphase befinde. Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht - aber es soll weitergehen.