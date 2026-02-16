© Seven.One Studios

Ziel der neuen KI-Einheit ist es, die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz "in den Produktions-Alltag zu überführen und die Produktionsfirmen der Seven.One Studios durch maßgeschneiderte Anwendungen als Technologieführer zu positionieren". Geleitet wird das Label von Christian Leitz von Ferrari als Head of AI Production. Markus Untch agiert als Director AI Production. Gemeinsam verantworten sie die Implementierung von KI-gestützten Prozessen über alle Töchter der Seven.One Studios hinweg.

Damit KI nicht nur ein Experimentierfeld bleibt, sondern einen echten Mehrwert bietet, setzt man bei Seven.One Studios auf auf ein 4-Säulen-Prinzip: So will man einerseits neue Markttrend und Tools scouten (1) sowie Workshops für die Teams durchführen (2). Darüber hinaus ist die Implementierung produktionsreifer Prozesse geplant (3) und dann plant man auch die Steigerung von Effizienz und Qualität im Workflow (4) durch die neuen Möglichkeiten, die sich durch KI ergeben.

Martin Metzger, Chief Operating Officer Seven.One Studios, sagt: "KI entwickelt sich rasant und bietet uns vielfältige Chancen. Dies erfordert aber auch, kontinuierlich am Ball zu bleiben. Christian Leitz von Ferrari und Markus Untch verbindet eine große ansteckende Begeisterung für das Thema sowie tiefgreifende Expertise bei der Anwendung von KI. Zusammen vereinen sie über 30 Jahre Erfahrung innerhalb der Contenterstellung in unserem Haus. Durch diese Verankerung kennen sie die spezifischen Anforderungen im ‚Maschinenraum‘ genau. Das ist entscheidend, um technologische Innovationen passgenau in bestehende Abläufe zu integrieren."

Und Christian Leitz von Ferrari, Head of AI Production, ergänzt: "Mit ‚brAInbox‘ schaffen wir eine Struktur, die sicherstellt, dass wir Innovationen nicht nur beobachten, sondern aktiv gestalten. Wir kombinieren menschliche und künstliche Intelligenz, um die Zukunft des Storytellings zu prägen und Mehrwert zu schaffen. Unser Ziel sind Workflows, die unsere Teams entlasten und neue kreative Räume öffnen – sei es beim Pitch, im Schnitt oder in der Grafik. Wir wissen genau, wo wir ansetzen müssen, um Prozesse schneller, besser und effizienter zu machen."

Zur Seven.One Studios GmbH gehören eine Reihe von Produktionsfirmen, allen voran natürlich RedSeven Entertainment. Aber auch Pyjama Pictures oder auch Just Friends gehören zum Konzern. Hinzu kommt das weltweit tätige Programmvertriebshaus Seven.One Studios International.