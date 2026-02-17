Die ARD hat einen Sendeplatz für die Miniserie "Sternstunde der Mörder" gefunden: Alle vier Folgen werden am Karfreitag ab 20:15 Uhr in einem Rutsch im Ersten gezeigt. Die Serie ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Pavel Kohout und spielt in Prag im März 1945. Die alliierten Befreier rücken näher, noch herrschen aber die deutschen Besatzer über die tschechische Stadt. Nach dem Mord an einer deutschen Offizierswitwe übergibt der einheimische Hauptkommissar Beran (Karel Dobry) seinem Assistenten Jan Morava (Jonas Nay) den heiklen Fall, der strenger Geheimhaltung unterliegt.

Bei seinen Ermittlungen wird Morava vom Gestapo-Beamten Erwin Buback (Nicholas Ofczarek) bei jedem Schritt überwacht. Im Auftrag des NS-Befehlshabers Meckerle (Devid Striesow) soll Buback dabei zudem verdeckt in der Prager Polizei Widerstandskämpfer ausfindig machen. Als weitere Frauen ermordet werden, beschließen die Ermittler, dem Serientäter eine Falle zu stellen. Meckerle macht ihnen jedoch einen fatalen Strich durch die Rechnung und das Morden geht weiter.

Schließlich kommen Morava und Buback, die sich immer mehr vertrauen, einem Verdächtigen auf die Spur. Doch das Ende des Krieges und das damit einhergehende Zusammenbrechen der öffentlichen Ordnung überschatten zunehmend ihre Ermittlungen. Buback, der mit Meckerles Ex-Geliebten Marleen Baumann (Jeanette Hain) fliehen möchte, muss nun eine schwere Entscheidung treffen. Um ein Blutbad zu verhindern, lässt er sich auf eine riskante Mission ein.

Bei der Vorstellung des Projekts im vergangenen Jahr sagte Christoph Pellander von der ARD Degeto dazu: "Würden wir all unsere moralischen Werte über Bord werfen, wenn die gesellschaftlichen Umstände es erlaubten? Bewerten wir Täter anders, wenn ihr Verhalten vermeintlich dem eigenen Land nützt? 'Sternstunde der Mörder' behandelt derartige Fragen im Gewand eines packenden Krimis - in Zeiten des Rechtsrucks und autokratischer Herrscher mit erschreckender Aktualität. Autor Holger Karsten Schmidt und Christopher Schier in der Regie übertragen den Roman des legendären Pavel Kohout in die Neuzeit, der wunderbare Cast macht die Miniserie zu einem vielversprechenden TV-Ereignis."