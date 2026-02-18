Einen konkreten Termin für den Staffelstart von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" gibt es noch nicht, bei Vox befindet man sich aber offenbar schon mitten in der ersten Phase der Kommunikationsstrategie. Über die "Bild" sind jetzt die Namen von drei Musikern bekannt geworden, die demnächst in der Sendung zu sehen sein sollen. Und Vox selbst gibt auf der Instagram-Seite zur Sendung erste Hinweise auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Nach "Bild"-Angaben sollen Giovanni Zarrella und Der Graf der Band Unheilig am Format teilnehmen. In beiden Fällen wären das zwei echte Schwergewichte, die man für die Sendung engagiert hat. Zarrella positioniert sich seit einiger Zeit immer mehr als Allround-Entertainer, Der Graf füllt ganze Hallen im deutschsprachigen Raum und feierte zuletzt nach einer Auszeit ein Comeback.

Darüber hinaus sollen nach Informationen der "Bild" auch die Scorpions Teil der neuen "Sing meinen Song"-Staffel werden, wobei hier unklar ist, ob Bandleader Klaus Meine alleine teilnimmt oder zusammen mit seinen Kollegen. Mit ihrem Song "Wind of Change" haben sie jedenfalls vor vielen Jahren einen Hit geschaffen, der auch heute noch wie kein zweiter für die Wendezeit in Deutschland steht.

Auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de will sich Vox nicht zu den Namen äußern. Eine Sendersprecherin erklärt: "Wir freuen uns wieder sehr auf die neue Staffel ‚Sing meinen Song – Das Tauschkonzert‘. Aber alle Infos geben wir wie immer rechtzeitig bekannt." Ein Blick auf die ersten Cast-Hinweise des Senders auf der Instagram-Seite von "Sing meinen Song" bestätigt aber die Annahme, dass zumindest Der Graf und Giovanni Zarrella mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Show teilnehmen. Auf einem Foto wollen Fans zudem Solokünstlerin Deinen Cousine erkannt haben.