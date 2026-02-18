Am 8. März wird in Bayern in 2.056 Gemeinden und 71 Landkreisen gewählt - und wer sich für den Ausgang der Kommunalwahl interessiert, der kann sich darüber in einer fünfstündige Livesendung auf Joyn und merkur.de interessieren. Sat.1 Bayern tut sich dafür mit Ippen zusammen und stellt das "Kommunalwahl Spezial" auf die Beine, das live aus dem Pressehaus des "Merkur" in München gesendet wird.

Moderiert wird die Sendung von Florian Wolske, Ralf Exel (beide Sat.1 Bayern) und Christian Deutschländer (Münchner Merkur). Sie begrüßen Experten im Studio und schalten zudem zu Reporterinnen und Reporter in mehreren bayerischen Städten. Ergänzend sollen Hintergrundbeiträge und Erklärstücke für Orientierung zu Aufgaben, Zuständigkeiten und Bedeutung der kommunalen Ebene sorgen.

"Ein solches besonderes Angebot für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ist nur möglich, weil Sat.1 Bayern und Merkur.de ihre Kompetenzen gezielt bündeln", sagt Markus Knall, Chefredakteur von Ippen.Media. "Die Verbindung aus regionaler Verankerung, datenbasierter Analyse und Live-Berichterstattung schafft einen echten Mehrwert am Wahlabend."

Harry Klein, Chefredakteur von SAT.1 Bayern, unterstreicht die Bedeutung der Kooperation: "Demokratie beginnt immer vor der eigenen Haustür. Gerade deshalb ist eine starke regionale Berichterstattung am Wahlabend so wichtig. Mit dem ‚Kommunalwahl Spezial‘ bringen wir die Entscheidungen aus den Gemeinden dorthin, wo sie hingehören: ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit."

HD+ TV-App integriert Joyn-Inhalte

Apropos Joyn: Die Inhalte von Joyn findet man künftig auch direkt über die HD+ TV-App auf dem Fernseher. Ausgesuchte Highlights werden dabei bereits im Home-Bereich der App präsentiert, weitere Inhalte lassen sich über den HD+ Guide oder die Suche finden, die Wiedergabe erfolgt dann über die Joyn-App. Die HD+ TV-App verfolgt das Ziel, lineares Fernsehen, Mediatheken und Streaming-Angebote unterschiedlicher Anbieter zusammenzubringen.

"Mit der Integration Joyn in der HD+ TV-App bauen wir die enge Zusammenarbeit mit ProSiebenSat.1 weiter aus und rücken klassisches Fernsehen und Streaming-Highlights noch enger zusammen", sagt Christoph Mühleib, Geschäftsführer der HD PLUS GmbH. "Unser Ziel ist es, dass Zuschauerinnen und Zuschauer ganz einfach und elegant zu ihren Wunsch-Inhalten gelangen. In der HD+ TV-App finden sie die Inhalte der deutschen TV-Landschaft an einem Ort und können sie direkt auf dem Fernseher starten - unabhängig davon, ob sie linear laufen, in einer Mediathek abrufbar oder bei einem Streamingdienst verfügbar sind."

Nicole Agudo Berbel, Managing Director und Chief Distribution Officer bei ProSiebenSat.1 sagt: "Joyn bringt das beste Entertainment aus Show, Reality, Comedy, Serien, Filmen und Sport zusammen. Durch die Integration der Joyn-HbbTV-App bei HD+ werden unsere Inhalte noch sichtbarer und für HD+ Kundinnen und Kunden noch leichter zugänglich. Gemeinsam mit HD+ schaffen wir einen zusätzlichen, intuitiven Einstiegspunkt zu Joyn und Joyn PLUS+."