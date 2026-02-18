Vor wenigen Wochen hat RTL angekündigt, an einer Show mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger zu arbeiten. In "Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen" sollen die beiden Entertainer erstmals gemeinsam als Moderatoren vor der Kamera stehen, nun gibt’s auch einen Sendetermin für die zwei produzierten Folgen. Das neue Format ist erstmals am Samstag, den 14. März, ab 20:15 Uhr zu sehen.

Die zweite Folge ist im linearen Programm von RTL eine Woche später auf dem gleichen Sendeplatz zu sehen, kann aber bereits nach der Ausstrahlung der ersten Ausgabe bei RTL+ gesehen werden. Produziert wird die neue Sendung von Raab Entertainment. Bei "Wer weiß wie wann was war?" handelt es sich um ein Quiz-Format. Die Rede ist von einer "Quiz-Reise durch Pop-Kultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte".

Das Studiopublikum ist dabei selbst Teil der Show: Drei Generationen im Alter von 20-39 Jahre, 40-59 Jahre und Ü60 Jahre treten in sechs Themengebieten gegeneinander an. Gemeinsam mit jeweils zwei prominenten Paten rätseln sie und stellen ihr Gedächtnis bei Multiple Choice Fragen auf die Probe. Mitschwingen soll dabei immer die Frage: Weiß man die Antworten wirklich noch oder fühlt es sich nur so an? Im Finale spielen die zwei Generationen gegeneinander, die bis zu diesem Zeitpunkt die höchsten Summen eingesammelt haben. Am Ende werden bis zu 100.000 Euro unter der Zuschauergruppe aufgeteilt, die gewonnen hat.

"Alpentod" mit Ferres kehrt zurück

Darüber hinaus hat RTL jetzt auch zwei neue Filme der Krimireihe "Alpentod - Ein Bergland-Krimi" mit Veronica Ferres, Tim Oliver Schultz und Salka Weber angekündigt. Die zwei neuen Filme sind am 17. und 24. März am Dienstagabend zu sehen. Mit mehr als 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern startete "Alpentod" vor fast einem Jahr sehr stark, ein zweiter Film der Reihe lief etwas schwächer, war beim Gesamtpublikum aber ebenfalls ein schöner Erfolg für RTL.

Wie vielen anderen Krimis von RTL fehlte aber auch dieser Reihe junges Publikum, auf das es der Sender bei seiner Krimi-Offensive aber ja ohnehin nicht anlegt. Produziert wurden die zwei neuen Filme von Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH im Auftrag von RTL und ServusTV. Moonlake Entertainment GmbH fungierte als ausführende Service-Produktion.