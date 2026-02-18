Nach einer gut dreimonatigen Winterpause meldet sich Klaas Heufer-Umlaf am 10. März mit dem Auftakt einer neuen Staffel von "Experte für alles" zurück. Das Format trat im Frühjahr vergangenen Jahres die Nachfolge von "Late Night Berlin" an und läuft seither dienstags im Schlepptau von "TV Total". Daran ändert sich auch in diesem Jahr nichts: Der Sendeplatz bleibt unverändert am Dienstagabend um 21:25 Uhr.

Aufgrund des recht späten Starts in der zweiten April-Hälfte umfasste die Frühjahrsstaffel im vergangenen Jahr nur acht Folgen, diesmal werden hingegen für 13 Ausgaben Tickets verkauft - dementsprechend wird das Format bis in den Juni hinein zu sehen sein, ehe dann zur Fußball-Weltmeisterschaft eine Sommerpause beginnt.

Produziert wird "Experte für alles" von Florida TV. Im vergangenen Jahr erzielte die Sendung bei der TV-Ausstrahlung im Schnitt einen Marktanteil von 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und erreichte insgesamt durchschnittlich rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit lag "Experte für alles" beim jungen Publikum über dem ProSieben-Schnitt, aber auch klar unter dem, was zuvor "TV Total" erzielte.