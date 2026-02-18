© François Berthier

"Dr. Jakob" spielt vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs und der tiefgreifenden gesellschaftlichen Umwälzungen, die auf ihn folgen. Die Serie erzählt die Geschichte eines exzentrischen, visionären Arztes, dessen radikale Methoden und ausgeprägte Menschlichkeit auf den erbitterten Widerstand des medizinischen Establishments treffen, während seine Identität als jüdischer Mann zunehmend gefährdet wird. Konzipiert als emotionales, charaktergetriebenes und zugleich hochspannendes Medizin-Drama will "Dr. Jakob" menschliche Schicksale, entscheidende historische Wendepunkte und bahnbrechende medizinische Innovationen verbinden.

Nataly Kudiabor, Geschäftsführerin und Produzentin UFA Fiction: "Es hat uns überrascht, dass britische Kreative uns auf Jakob Joseph aufmerksam gemacht haben, während sein Name in Deutschland kaum bekannt ist. Wie kann ein europäischer Visionär, der die moderne plastische Chirurgie entscheidend geprägt hat, nahezu vergessen sein? Joseph war seiner Zeit weit voraus: radikal, bahnbrechend und kompromisslos in seinem Einsatz für Identität und Würde. Genau deshalb ist 'Dr. Jakob' für uns mehr als ein historisches Drama: Es ist die Wiederentdeckung eines vergessenen Visionärs – und eine Geschichte von bestechender Aktualität."

Die Inhaltsangabe zur Serie liest sich so: Als Dr. Jakob Joseph (geboren 1865 in Berlin) im Jahr 1896 den ersten dokumentierten ästhetischen chirurgischen Eingriff durchführt, drängt ihn dieser Pionierakt an die Ränder der medizinischen Fachwelt. Doch als nach dem Ersten Weltkrieg Ströme schwer entstellter Soldaten mit Verletzungen zurückkehren, wie sie die Menschheit nie zuvor gesehen hat, wird der einst verspottete Außenseiter plötzlich unverzichtbar für eine Gesellschaft, die dringend neue medizinische Lösungen braucht. Gemeinsam mit seinem wachsenden Team kämpft Jakob gegen die Zeit an, um rekonstruktive Verfahren zu entwickeln, die bislang als unmöglich galten. Parallel zu dieser fesselnden Geschichte medizinischer Erfindungen erzählt die Serie eine große Liebes- und partnerschaftliche Beziehung zwischen Jakob und Leonora, seiner Frau und Krankenschwester – sowie Jakobs persönliche Geschichte von Mut und Überleben als jüdischer Mann unter unmöglichen Bedingungen.

Julien Leroux, Geschäftsführer und Produzent Paper Entertainment: "Wir freuen uns sehr, 'Dr. Jakob ankündigen zu können und diese Serie gemeinsam mit so brillanten Partnern zu entwickeln. Claes Bang wird zweifellos eine außergewöhnliche zentrale Figur verkörpern, und wir können es kaum erwarten sie einem weltweiten Publikum vorzustellen." Bang kommentiert: "Jakob war ein Mensch, ein Chirurg, ein jüdischer Pionier – und doch wurden seine Errungenschaften anderen zugeschrieben und seine Geschichte nahezu ausgelöscht. Ihn wieder sichtbar zu machen und seine außergewöhnliche Reise zu erzählen, ist eine ebenso große wie unwiderstehliche Herausforderung." Drehbauchautorin Barbara Machin: "Dieses Drama hat das Potenzial, heutige Herzen und Köpfe nachhaltig zu bewegen und herauszufordern. Es gab nie einen besseren Moment, diese Geschichte aus unserer modernen Perspektive neu zu beleuchten."