In den vergangenen Jahren hat es einen kleinen Hype um sogenannte Presenter-Dokus gegeben. Das sind Dokumentationen, in denen bekannte Persönlichkeiten eine zentrale Rolle einnehmen. Nun erreicht dieser Trend auch die ARD-Doku-Reihe "Erlebnis Erde". Ab April 2026 werden die Naturfilme regelmäßig, aber nicht exklusiv, von Dirk Steffens präsentiert. Bislang kamen die Dokus ohne sichtbaren Presenter aus, Steffens soll künftig "mehrmals im Jahr" komplexe Zusammenhänge einordnen, fundierte Einblicke in die Tierwelt geben und die "Faszination der Wildnis hautnah erlebbar" machen.

Seinen Einstand gibt Steffens mit der Dokumentation "100 Jahre Kruger Park mit Dirk Steffens", zu sehen am 27. April um 20:15 Uhr im Ersten. Zum Jubiläum des Kruger Nationalparks reist Steffens durch Südafrikas berühmtestes Schutzgebiet. Er beobachtet Elefanten, Löwen und Nashörner aus nächster Nähe und spricht mit Menschen, die den Park schützen und gestalten.

Sein zweiter Film führt Dirk Steffens auf eine Reise rund um den Globus: Im September zeigt die ARD "Die großen Wanderungen – Das World Wide Web der Wildtiere". Steffens zieht mit riesigen Gnu-Herden durch Tansania und Kenia, taucht mit Riesenhaien und verfolgt die Wege von Motten und Zugvögeln. Dabei stellt er fest: Die größte Wanderung findet vertikal statt – von der Tiefsee bis zur Meeresoberfläche.

Steffens stand in der Vergangenheit lange in den Diensten des ZDF, zwischen 2008 und 2022 präsentierte er dort unter anderem die Reihe "Terra X". Dann folgte der Wechsel zu RTL, wo er das Gesicht von "Geo" wurde. Auch in diversen Primetime-Shows war er in der Folge zu sehen, zuletzt lief "Wunder unserer Erde - Das große Geo-Quiz" Mitte Januar bei RTL. Zu seinem neuen ARD-Job sagt Dirk Steffens: "Tierfilme sind meine große Leidenschaft. Sie nun für den führenden Tierfilm-Sender in Deutschland präsentieren zu können, ist einfach nur wunderbar. Die Natur zu verstehen, war nie so wichtig wie heute. Ich freue mich auf das Erlebnis Erde in der ARD."

Und ARD-Doku-Koordinator Ingmar Cario ergänzt: "Der ARD-Tier- und Naturfilm und Dirk Steffens – das passt einfach. Wir freuen uns sehr, dass er an Bord kommt. Mit ihm gewinnt ‚Erlebnis Erde‘ eine bekannte Persönlichkeit, die Neugier weckt und Lust auf große Geschichten von unserem Planeten macht. Er nimmt das Publikum mit auf besondere Reisen, zeigt Naturphänomene aus nächster Nähe und macht sie erlebbar. Mit solchen starken Naturdokumentationen schaffen wir Highlights – durch einen Platz am Montagabend in der Primetime und durch einen Presenter, der für große Kompetenz steht: Dirk Steffens."