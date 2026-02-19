Bereits am Mittwoch berichteten wir auf Basis einer "Bild"-Meldung über drei Musiker, die in der neuen Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" auftauchen werden - Giovanni Zarrella, Der Graf von "Unheilig" sowie die Scorpions. Mittlerweile hat die Boulevardzeitung auch über den Rest des Casts berichtet und nun bestätigt Vox diese Namen auch offiziell.

Mit dabei sind demnach nicht nur Zarrella und der Graf, sondern auch Mark Forster, der schon einmal an der Sendung teilgenommen hatte, Sängerin Ina Bredehorn alias "Deine Cousine", Singer-Songwriterin und "Frida Gold"-Frontfrau Alina Süggeler sowie Schlager-Rapper "Tream". Die Scorpions kommen als Special Guest für einen Abend, sind also nicht über die ganze Staffel hinweg mit dabei. Konkret nehmen Klaus Meine und Rudolf Schenker an dem Format teil.

© RTL /Maximilian König /Fabian Süggeler/Viktor Schwenk/Erik Weiss/ CAPADOL – Lih Tsan/Frank Dünnhaupt/Tom Blanc/Tim Tyson Alle Musikerinnen und Musiker von "Sing meinen Song" 2026

Als Gastgeber der musikalischen Abende fungiert wie schon in den zurückliegenden Jahren Johannes Oerding. Nach Senderangaben finden die Dreharbeiten zur 13. Staffel in Kürze in Südafrika statt. Konkrete Ausstrahlungstermine hat Vox noch nicht genannt - ganz im Gegensatz zur "Bild". Die Boulevardzeitung berichtet, dass die neuen Ausgaben ab dem 14. April bei Vox zu sehen sein werden. Demnach geht es mit einem Johannes-Oerding-Special los, den Staffelabschluss sendet Vox am 2. Juni und damit noch rechtzeitig vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft.

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" gehört seit vielen Jahren zum festen Programmangebot von Vox. Von den ganz großen Erfolgen früherer Jahre hat sich das von ITV Studios Germany produzierte Format mittlerweile zwar verabschiedet, die Musiksendung lag aber auch zuletzt noch regelmäßig deutlich über dem Senderschnitt.