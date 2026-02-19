Auch wenn die Ausstrahlung der letzten Folge inzwischen ziemlich auf den Tag genau 13 Jahre zurückliegt, wird Sat.1 schon ab der kommenden Woche wieder einen Teil seines Tagesprogramm mit "Richter Alexander Hold" bespielen. Etwas überraschend nimmt der Privatsender Wiederholungen der Gerichtsshows fortan montags bis freitags zwischen 10 und 14 Uhr ins Programm. Sie ersetzen Wiederholungen von "Lebenretter haunah" und "Auf Streife - Die Spezialisten".

Gezeigt werden damit also gleich vier Folgen der einstigen Produktion von Constantin Entertainment am Stück - und damit teils in Konkurrenz zu RTL, wo aktuell zwischen 10 und 12 Uhr Wiederholungen der Neuauflagen von "Das Strafgericht" mit Richter Ulrich Wetzel und Richterin Barbara Salesch gezeigt sind. Der Kölner Privatsender hatte die Gerichtsshows bereits vor einigen Jahren neu aufgelegt und erzielt damit insbesondere im Nachmittagsprogramm hohe Reichweiten.

Nun holt also auch Sat.1 das Genre zurück, mit dem der Sender einst selbst einen echten Hype im deutschen Fernsehen ausgelöst hatte - zunächst mit Barbara Salesch, später zusätzlich mit Alexander Hold, die über Jahre hinweg für Spitzen-Quoten im Nachmittagsprogramm von Sat.1 sorgten.

Dass sich auch mit Wiederholungen gute Quoten erzielen lassen, ist bei den Spartensendern schon seit langer Zeit zu beobachten. Insbesondere RTL Up erzielt mit der Ausstrahlung alter Folgen tagtäglich schöne Erfolge - erst am Mittwoch schalteten zeitweise wieder eine halbe Million Menschen ein, um die alten "Strafgericht"-Folgen zu sehen. Und auch "Richter Alexander Hold" hat auch heute noch seine Fans: Fast eine Viertelmillion waren zuletzt am Vormittag bei Sat.1 Gold dabei, um die Sendung zu sehen.

Nun hofft also auch Sat.1 auf die Zugkraft der langjährigen Gerichtsshow. Anders als Barbara Salesch und Ulrich Wetzel wird Alexander Hold aber wohl kaum mehr in den TV-Gerichtssaal zurückkehren: Der Richter hat längst bei den Freien Wählern eine Politikkarriere eingeschlagen und ist seit inzwischen über sieben Jahren Mitglied des Bayerischen Landtags.