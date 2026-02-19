Im vorigen Jahr sparte sich RTL noch eine Neuauflage seiner "Reality Awards". Umso überraschender kam im Dezember die Ankündigung, die Preisverleihung 2026 doch noch einmal an den Start bringen zu wollen (DWDL.de berichtete). Nun steht fest: Die Veranstaltung soll am 16. April über die Bühne gehen - anders als bei der Premiere dient dann allerdings nicht das Kölner Coloneum als Location, sondern das Maritim Hotel Bonn.

Unverändert bleibt die Moderation: Wie schon beim ersten Mal werden auch diesmal wieder Sophia Thomalla und Olivia Jones durch den Abend führen. Übertragungen wird die Verleihung der "Reality Awards" erneut von RTL+, während RTL Studios die Produktion übernimmt. Wie außerdem jetzt bekannt wurde, fungiert "Bild" als Medienpartner der Veranstaltung.

Ausgezeichnet werden soll "was die Szene bewegte, überraschte und für Gesprächsstoff sorgte", wie es heißt. Schon vor einigen Wochen hatte RTL+ angekündigt, nicht nur die größten Stars und die erfolgreichsten Formate auszeichnen, sondern auch Preise für die "unvergesslichsten Momente der deutschen Reality-Szene" vergeben zu wollen.

Details zu den Kategorien hat RTL bislang allerdings noch nicht genannt. Bei der ersten Verleihung fehlte dem Preis die branchenweite Anerkennung, weshalb dann auch die meisten der 22 nominierten Produktionen von RTL, RTL+ und RTLzwei. Lediglich "Germany Shore" von Paramount+ und "The 50" von Prime Video schafften es darüber hinaus auf die Nominierungsliste. Andere Anbieter wollten bewusst nicht mitmachen, weil sie eine RTL-Werbeveranstaltung witterten.