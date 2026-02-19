Die Festnahme von Ex-Prinz Andrew wegen seiner Kontakte zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ist RTL eine Sondersendung in der Primetime wert. Wie der Privatsender mitteilte, soll es um 20:15 Uhr ein zehnminütiges "RTL aktuell Spezial" mit dem Titel "Ex-Prinz festgenommen - Andrew im Epstein-Sumpf" zu sehen geben.

In der Sondersendung soll Moderatorin Roberta Bieling die aktuellen Entwicklungen einordnen. Geplant ist außerdem eine Liveschalte nach Großbritannien. Durch das kurzfristig ins Programm genommene "RTL aktuell Spezial" verschiebt sich die Vorberichterstattung zum Europa-League-Spiel zwischen Celtic Glasgow und dem VfB Stuttgart auf 20:25 Uhr.

Eine Programmänderung hat darüber hinaus auch ZDFneo angekündigt: Dort ist ab 0:30 Uhr noch einmal die Serie "A Very Royal Scandal" zu sehen, die sich mit Andrews Verstrickungen befasst. Michael Sheen verkörpert darin den ehemaligen Prinzen. Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung steht "A Very Royal Scandal" auch einige Wochen lang zum Streamen bereit.