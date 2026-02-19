In dieser und der kommenden Woche geht es für den VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow um das Weiterkommen in der Europa League. Die beiden Spiele werden dabei überraschend auf gleich zwei Sendern übertragen: Neben RTL zeigt auch der Männersender Nitro die Partien. Anpfiff ist an diesem Donnerstag um 21:00 Uhr, ehe das Rückspiel eine Woche später bereits um 18:55 Uhr beginnt. Am kommenden Donnerstag schließt sich sowohl bei RTL als auch Nitro außerdem noch das Abendspiel zwischen Nottingham Forest und Fernerbahce Istanbul an.

Der Unterschied beider Übertragungen liegt im Detail: Während RTL in dieser Woche durch ein zehnminütiges "RTL aktuell Spezial" zur Festnahme von Ex-Prinz Andrew erst um 20:25 Uhr beginnt (DWDL.de berichtete), steigt Nitro schon zehn Minuten früher ein. Vor allem aber wird Nitro jeweils ab 23:15 Uhr auch noch Highlights und Zusammenfassungen anderer Spiele zeigen - so wie es ursprünglich auch mal bei RTL vorgesehen war.

RTL hatte allerdings jüngst den späten Donnerstagabend als neuen Sendeplatz für die "Stefan Raab Show" auserkoren, weshalb die Sendergruppe kurzerhand eine neue Lösung für die Nachberichterstattung finden musste - und diese in Abstimmung mit der UEFA nun wohl in Form der zusätzlichen Nitro-Übertragung fand.

Für RTL ist es derweil die vorletzte Europa-League-Saison. Schon vor einigen Monaten war bekannt geworden, dass die Sendergruppe die Rechte an dem Fußball-Wettbewerb ab der Saison 2027/28 an DAZN verloren hat. Der Streamingdienst wiederum muss fortan im Gegenzug die Champions League an den Streaming-Konkurrenten Paramount+ abtreten.