Raoul Ibler übernimmt bei der SES-Tochter HD Plus neuerdings zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion als Head of Commercial auch die Leitung des Marketing-Teams. Mit der Bündelung von Marketing und Vertrieb unter einer Führung will das Unternehmen "die marktorientierte Kommunikation Richtung Handel" stärken und gleichzeitig "Kundinnen und Kunden noch deutlicher in den Mittelpunkt" stellen.

"Mit der neuen Aufstellung bringen wir Vertrieb und Marketing noch enger zusammen und schaffen kürzere Wege von der Strategie bis zur Umsetzung am Point of Sale und auf allen Kommunikationskanälen", erklärte HD-Plus-Geschäftsführer Christoph Mühleib. "Raoul Ibler verbindet langjährige Vertriebserfahrung mit einem klaren Verständnis für Marke, Kunden und Handel. Gemeinsam mit den Teams wird er unsere Position im Markt weiter stärken."