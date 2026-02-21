Als RTL vor wenigen Jahren Dirk Steffens vom ZDF zu sich gelockt hat, war das ein echter Coup. Der Wissenschaftsjournalist führte viele Jahre lang durch die ZDF-Sendung "Terra X" und sollte fortan das neue Gesicht der Wissensmarke "Geo" werden - inklusiver neuer TV-Ableger. Nun stehen aber zumindest hinter Teilen dieser Zusammenarbeit Fragezeichen. Am Donnerstag hatte die ARD bestätigt, dass Steffens für sie künftig regelmäßig durch Filme der Reihe "Erlebnis Erde" führen wird.

Anlässlich dessen hat DWDL.de bei RTL nachgefragt und wollte wissen, welche Auswirkungen die Zusammenarbeit zwischen Steffens und der ARD auf das Engagement des Journalisten beim Privatsender hat. Eine Sprecherin antwortete, dass Dirk Steffens weiterhin als Wissenschaftsexperte für RTL tätig sein werde - insbesondere für "Geo". Die Sprecherin weiter: "Darüber hinaus bringt er seine Expertise auch regelmäßig in weiteren Formaten wie beispielsweise ‘Punkt 12’ ein."

Zu den Primetime-Formaten mit Dirk Steffens äußerte sich RTL zunächst nicht. Auf Nachfrage heißt es, dass es voraussichtlich noch in diesem Jahr neue Ausgaben von "Die große Geo-Story" geben werde. Wie es für die von Steffens und Sonja Zietlow moderierte Quizshow "Wunder unserer Erde - Das große Geo-Quiz" (früher: "Die große Geo-Show - In 55 Fragen um die Welt") weitergeht, ist dagegen unklar. Hier sei noch keine Entscheidung getroffen worden, so die Stellungnahme aus Köln.

Dass RTL in Sachen der Primetime-Shows mit Dirk Steffens so zurückhaltend kommuniziert, ist möglicherweise ein Anzeichen für die generell verunsicherte Stimmung im Haus. Bei RTL steht angesichts des großen Sparpakets aktuell vieles auf dem Prüfstand. Von "Die große Geo-Story" sind bislang überhaupt nur zwei Ausgaben zu sehen gewesen, jeweils eine in den Jahren 2023 und 2024.

RTL beschrieb das Format damals als eine Art Kombination aus Wissenschaftsjournalismus auf der Bühne und bildgewaltigem Dokumentarfilm. Die UFA hatte im März 2025 noch eine neue Ausgabe angekündigt - von der ist bislang aber nichts zu sehen gewesen. Die Quoten der zwei bislang ausgestrahlten Ausgaben waren sehr unterschiedlich: Während die Folge aus dem Jahr 2023 mit 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ein schöner Erfolg war, fiel die Reichweite ein Jahr später unter die 1-Million-Marke, der Marktanteil betrug nur noch 7,0 Prozent.

Von "Wunder unserer Erde - Das große Geo-Quiz" sind bislang immerhin schon sieben Ausgaben zu sehen gewesen, die letzte im Januar 2026. Damals sahen fast eineinhalb Millionen Menschen zu, 10,4 Prozent Marktanteil waren drin. Dass sich RTL hier augenscheinlich von Ausgabe zu Ausgabe hangelt, zeugt nicht unbedingt von einer großen Überzeugung. Generell stammen beide Sendungen aus einer anderen Zeit: Als 2022 der Wechsel von Dirk Steffens zu RTL bekannt wurde, war man in Köln noch sehr darauf bedacht, das große Magazinportfolio auch im TV-Programm sichtbar zu machen.

Von diesem Vorhaben ist man jüngst immer weiter abgerückt, wie etwa das Aus der Sendung "Gala" zeigte. Während der TV-Ableger bei RTL zu sehen war, gehörte das Magazin zuletzt schon gar nicht mehr zur Gruppe, sondern wurde von Funke übernommen. Ein Architekt hinter der Strategie, bestehende Print-Titel ins TV zu heben, war damals vor allem Stephan Schäfer. Er ist längst nicht mehr im Unternehmen. Und seine Nachfolger haben erkennbar weniger Interesse daran, die einst ausgerufene Strategie weiterzuverfolgen.