Am kommenden Mittwoch strahlt ABC in den USA die ersten beiden Folgen der Neuauflage der legendären Sitcom "Scrubs". Das Besondere daran ist, dass es Disney hier gelungen ist, einen Teil des Original-Casts von damals wieder zusammenzutrommeln. So schlüpft Zach Braff wieder in die Rolle des John Dorian, besser bekannt als J.D., Donald Faison als Christopher Turk und Sarah Chalke als Elliot Reid. In Gastrollen sind auch Judy Reyes und John C. McGinley wieder als Carla beziehungsweise Dr. Perry Cox zu sehen.

Hierzulande muss man sich noch vier Wochen länger gedulden, ab dem 25. März wird das neue "Scrubs" dann aber bei Disney+ verfügbar sein. Die Serie spielt in der Gegenwart - und die jungen Ärzte von damals sind dementsprechend auch gealtert. Sie treffen damit auf eine neue Generation aus Praktikantinnen und Praktikanten. Eines soll sich aber nicht verändert haben: Die "Bromance" zwischen J.D. und Turk. Als weitere Gastdarsteller sind Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Phill Lewis, Robert Maschio, X Mayo, Layla Mohammadi, Amanda Morrow und Michael James Scott mit dabei.

Die ursprüngliche Sitcom war neun Staffeln lang von 2001 bis 2010 zu sehen, in den USA zunächst viele Jahre bei NBC, ehe die letzten beiden Staffeln zu ABC wechselten. In Deutschland lief die Serie bei ProSieben.

Nicht nur der Original-Cast ist in Teilen wieder mit an Bord, auch Bill Lawrence, der die Originalserie geschaffen hat, fungiert neben Jeff Ingold und Liza Katzer von Doozer Productions wieder als ausführender Produzent. Zach Braff, Donald Faison und Sarah Chalke übernehmen nicht nur Hauptrollen, sondern sind ebenfalls als ausführende Produzenten gelistet, Aseem Batra ist Showrunnerin und ausführende Produzentin, Randall Winston fungiert ebenfalls als ausführender Produzent. Produziert wird die Serie von 20th Television.