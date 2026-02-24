Die ARD hat einen Beitrag aus dem "Bericht aus Berlin" vom Sonntag nachträglich verändert und sich für einen Fehler entschuldigt, den man in der ursprünglichen Version gemacht hatte. Konkret ging es um den Parteitag der CDU, dort wurde Parteichef Friedrich Merz mit großer Mehrheit wiedergewählt. "Das war er, der ganz besondere Moment beim Parteitag", dröhnte es aus dem Off - und man sah diverse Mitglieder der CDU klatschen, darunter auch Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Doch: Die Wahl von Merz hatte sich verzögert, Merkel war zu dem Zeitpunkt der Ergebnis-Bekanntgabe schon gar nicht mehr im Saal. Das Material der klatschenden Ex-Kanzlerin war vorher entstanden, nach der Rede von Friedrich Merz. Nun sah es im "Bericht aus Berlin" jedoch so aus, als würde sie Merz nach der erfolgten Wahl beklatschen. Hans-Ulrich Jörges hatte am Montag beim Nachrichtensender Welt zuerst darauf aufmerksam gemacht.

Die ARD reagierte schnell und korrigierte die in der Mediathek abrufbare Version, dort ist Angela Merkel an besagter Stelle nun nicht mehr zu sehen. Stattdessen hat die Redaktion unter dem Video einen Hinweis angefügt: "In der ursprünglichen Fassung war in einem Beitrag über den CDU-Parteitag zu sehen, wie Angela Merkel nach der Wiederwahl von Friedrich Merz zum CDU-Chef Beifall spendet. Dieses Bild ist jedoch früher, nach der Rede von Friedrich Merz, entstanden. Die Redaktion hat das Bild aus dem Beitrag entfernt und eine neue Fassung online gestellt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen."

Der Fehler und die anschließende Korrektur kommen zu einem heiklen Zeitpunkt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht aktuell unter verschärfter Beobachtung. Es ist noch nicht lange her, da musste das ZDF gleich mehrere Fehler im "heute journal" einräumen. In einem Bericht über Donald Trumps Migrationsbehörde ICE waren nicht nur KI-Bilder als echt verkauft worden, an einer anderen Stelle montierte man ein altes Video und gab es als neu aus. Nachdem das ZDF zunächst rumgeeiert hatte, entschuldigte man sich doch für den Fehler. Inzwischen hat man die verantwortliche Redakteurin von ihrem Posten abberufen (DWDL.de berichtete).

Bei der ARD will man die beiden Vorgänge nicht miteinander vergleichen. Das gezeigte Bild von Merkel sei "echt", erklärte eine Sprecherin des ARD-Hauptstadtstudios gegenüber der "Süddeutschen Zeitung". Gleichzeitig räumte sie ein, dass durch die Montage der Bilder an besagter Stelle ein falscher Eindruck entstanden sei. "Wir haben den Fehler nach der Sendung bemerkt und die Sendung direkt aus der Mediathek entfernt. Noch am Abend haben wir in der Mediathek den Hinweis platziert, dass die Sendung in einer aktualisierten Fassung abrufbar ist. Außerdem haben wir unseren Fehler am Abend online auf der Korrekturenseite transparent gemacht."