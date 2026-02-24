Das ZDF hat den Starttermin der neuen Staffel von "Lena Lorenz" angekündigt: Die von Zieglerfilm produzierte Reihe, in der Schauspielerin Judith Hoersch die titelgebende Hebamme verkörpert, ist ab dem 9. April jeweils donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen. Im Streamingportal des ZDF steht "Lena Lorenz" bereits zwei Wochen zuvor, also ab dem 26. März, zum Abruf bereit.

Auch die nun startende zwölfte Staffel umfasst - wie schon in den beiden vergangenen Jahren - wieder sechs neue Folgen. 2025 schalteten im Schnitt linear rund vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Damit war "Lena Lorenz" zwar nicht ganz so stark wie "Der Bergdoktor" oder "Die Bergretter", erwies sich aber trotzdem wieder als verlässlicher Erfolg für den öffentlich-rechtlichen Sender.

Bevor sich die Hebammen-Serie zurückmeldet, testet das ZDF auf dem Sendeplatz am Donnerstagabend zunächst zwei neue Reihen: Den Anfang macht "Einfach Elli" mit Klara Deutschmann am 12. und 19. März, ehe in den beiden darauffolgenden Wochen "Die Maiwald" mit Doris Schretzmayer folgt.