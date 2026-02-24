Drehbuchautor und Filmregisseur Bora Dagtekin wird seine Kinofilme auch weiterhin exklusiv von Constantin Film produzieren lassen. Dagtekin und Constantin haben die Fortführung ihrer Zusammenarbeit jetzt bestätigt. Aktuell arbeitet Dagtekin am Film "Der perfekte Urlaub", der im Oktober in die Kinos kommen soll. Dabei handelt es sich um eine Fortsetzung des Hits "Das perfekte Geheimnis". Danach sollen im Rahmen der Partnerschaft zwei neue Kinofilme entstehen.

Dagtekin gilt als kommerziell erfolgreichster Filmemacher des Landes. Er verantwortete neben den genannten Produktionen auch Filme wie "Türkisch für Anfänger - Der Film" sowie die "Fack Ju Göhte"-Reihe und dessen Ableger "Chantal im Märchenland". Auch die Ideen zur "Türkisch für Anfänger"-Serie sowie zur RTL-Produktion "Doctor’s Diary" stammen von Dagtekin.

Zur Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Constantin sagt Bora Dagtekin: "Seit 2011 sind Lena Schömann, Oliver Berben und das gesamte Team der Constantin Film meine Filmfamilie. Keine andere Firma steht so sehr für Kino. Umso mehr freue ich mich auf das nächste Kapitel. Danke für Euer Vertrauen, die vielen Drehtage und die kreative Freiheit."

Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film, ergänzt: "Es gibt viele gute Drehbuchautoren und einige sehr gute Regisseure - und dann gibt es Bora. 35,5 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer sprechen eine eindeutige Sprache. Seit über fünfzehn Jahren erzählen wir gemeinsam Geschichten, die laut, klug und voller Herz sind - mit ausverkauften Kinosälen. Bora ist für uns längst mehr als ein Erfolgsregisseur, er ist Teil unserer Filmfamilie. Dass er diesen Weg weiterhin exklusiv mit uns geht, freut mich sehr."