Die FAST-Channels von Spiegel TV sind ab sofort auch via MagentaTV und Zattoo zu empfangen, das hat das Unternehmen jetzt angekündigt. MagentaTV zeigt den Channel Spiegel TV, Zattoo strahlt darüber hinaus auch Spiegel TV action+crime aus. Insgesamt sind die FAST-Kanäle von Spiegel TV damit nun schon bei insgesamt elf Anbietern abrufbar, darunter sind auch Prime Video, Joyn, Samsung TV Plus und Pluto TV.

Spiegel TV-Geschäftsführer Kay Siering: "Unsere FAST-Channels sind zusätzlich zu unserem erfolgreichen YouTube-Kanal wichtige Säulen der Digitalstrategie von Spiegel TV. Sie sind deswegen besonders spannend für uns, da wir hier die Nutzer unmittelbar erreichen. Durch die neuen Kooperationen mit MagentaTV und Zattoo können wir unsere Präsenz weiter ausbauen. Das zeigt die Wertschätzung der Branche für unser Programm, über die ich mich sehr freue."