In diesem Jahr beginnt der neue Turnus beim Deutschen Fernsehen - und der wird auch 2026 wieder an zwei Abenden verliehen. Wie jetzt bekannt wurde, findet die Veranstaltung am 8. und 9. September in Köln statt. Was zunächst nach business as asual klingt, bedeutet dennoch eine weitreichende Veränderung. Der Grund: Nach vier Jahren in Folge verlässt der Fernsehpreis die MMC-Studios im Kölner Coloneum, wo man die Aftershow-Party erst im Vorjahr unter Federführung der Deutschen Telekom deutlich aufgewertet hatte.

Die feierliche TV-Gala, bei der die Auszeichnungen in den Werkkategorien sowie die Verleihung des Ehrenpreises der Stifter, im Mittelpunkt stehen, wechselt ungeachtet dessen nun in die Kölner Messe. Konkret soll die Verleihung im Confex-Center stattfinden, das vor weniger als zwei Jahren im Kölner Stadtteil Deutz - also auf der sogenannten "schäl Sick" - eingeweiht worden ist.

© RTL / Marina Rosa Weigl Inga Leschek

Die "Nacht der Kreativen", die wie immer den Auftakt bildet, findet hingegen wie schon in den vergangenen Jahren auch diesmal wieder in der Kölner Flora statt. Produziert werden sowohl die "Nacht der Kreativen" als auch die Award-Gala erneut von Riverside Entertainment. Die Gesamtkoordination und die Betreuung der Juryarbeit liegt daneben wie gehabt beim Ständigen Sekretariat unter der Leitung von Petra Müller.