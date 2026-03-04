In diesem Jahr beginnt der neue Turnus beim Deutschen Fernsehen - und der wird auch 2026 wieder an zwei Abenden verliehen. Wie jetzt bekannt wurde, findet die Veranstaltung am 8. und 9. September in Köln statt. Was zunächst nach business as asual klingt, bedeutet dennoch eine weitreichende Veränderung. Der Grund: Nach vier Jahren in Folge verlässt der Fernsehpreis die MMC-Studios im Kölner Coloneum, wo man die Aftershow-Party erst im Vorjahr unter Federführung der Deutschen Telekom deutlich aufgewertet hatte.

Die feierliche TV-Gala, bei der die Auszeichnungen in den Werkkategorien sowie die Verleihung des Ehrenpreises der Stifter, im Mittelpunkt stehen, wechselt ungeachtet dessen nun in die Kölner Messe. Konkret soll die Verleihung im Confex-Center stattfinden, das vor weniger als zwei Jahren im Kölner Stadtteil Deutz - also auf der sogenannten "schäl Sick" - eingeweiht worden ist.

Inga Leschek © RTL / Marina Rosa Weigl Inga Leschek
"Mit einer neuen Location möchten wir in diesem Jahr ein sichtbares Zeichen für die Weiterentwicklung des Deutschen Fernsehpreises setzen", erklärte Inga Leschek, die als Chief Content Officer bei RTL Deutschland in diesem Jahr zugleich als vorsitzende Stifterin des Fernsehpreises fungiert. Um diese Entwicklung zu unterstreichen, hätten sich Stifter und Partner entschieden, mit der TV-Gala "in eine attraktive, innenstadtnahe Location zu wechseln", hieß es.

Die "Nacht der Kreativen", die wie immer den Auftakt bildet, findet hingegen wie schon in den vergangenen Jahren auch diesmal wieder in der Kölner Flora statt. Produziert werden sowohl die "Nacht der Kreativen" als auch die Award-Gala erneut von Riverside Entertainment. Die Gesamtkoordination und die Betreuung der Juryarbeit liegt daneben wie gehabt beim Ständigen Sekretariat unter der Leitung von Petra Müller.