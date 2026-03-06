Kaum eine Woche ist es her, dass sich Paramount um Warner Bros. Discovery durchgesetzt hat. Und auch wenn bis zum endgültigen Deal einige Hürden zu überwinden sind, wird man den weiteren Verlauf auch hierzulande genauestens betrachten - allen voran bei den TV-Vermarkter El Cartel Brothers, der sich gerade erst als Joint Venture von WBD und RTLzwei neu aufgestellt hat, und Visoon Video Impact, dem Bewegtbild-Vermarkter von Paramount und Axel Springer.

Letzteren erreichte die Nachricht wenige Tage vor der Feier zum zehnjährigen Jubiläum, die am Donnerstagabend in Düsseldorf über die Bühne ging. Damals wie heute mit dabei: Kai Ladwig und Franjo Martinovic, die Visoon als Geschäftsführer durch stürmische Zeiten führten und mit vielen aus dem Team bereits vor der Gründung des Vermarkters zusammenarbeiteten. "So schlimm können wir also nicht sein", scherzte Martinovic.

© Visoon Carsten Schwecke im Gespräch mit Kai Ladwig und Franjo Martinovic

Erklärtes Ziel der Kooperation sei es, "die qualitativ hochwertigen Umfelder noch breiter am Markt zu positionieren und die dynamische Weiterentwicklung von Addressable TV gezielt zu stärken", indem Werbetreibende und deren Mediaagenturen die Inventare über die von der d-force genutzte Active Agent DSP von Virtual Minds buchen können. Im Gegenzug erhalten diese Zugang zu "skalierbaren, datengetriebenen Kampagnenumfeldern über alle in Deutschland relevanten ATV-Sender hinweg", wie es heißt.

© Visoon Im "Bikler Bunker" in Düsseldorf feierte Visoon sein zehnjähriges Jubiläum.

"Alle reden zur Zeit über Connected TV und Addressable TV - mit der d-force-Kooperation unterstreichen wir noch einmal, dass ATV technisch und inhaltlich gleichwertig ist", sagte Kai Ladwig. "Als Vermarkter freuen wir uns, dass wir dazu beitragen, Buchungswege in noch größerem Umfang zu vereinheitlichen und programmatisch anzubieten." Und Jens Pöppelmann, Geschäftsführer der d-force, erklärte: "Mit den Inventaren von Visoon können wir das vielseitige über d-force buchbare Addressable TV-Portfolio noch einmal weiter anreichern. Jetzt, wo wir einen weiteren relevanten Addressable-TV-Vermarkter in Deutschland an Bord haben, lässt sich mit Fug und Recht von einem einzigartigen programmatischen One-Stop-Shopping-Angebot für Addressable-TV-Werbung sprechen."

In Düsseldorf fand am Donnerstagabend gleichwohl vor allem die Party im Vordergrund. Und dass Visoon das Feiern wie kaum ein anderer TV-Vermarkter versteht, hat der Vermarkter in zehn Jahren schon mehr als nur einmal unter Beweis gestellt.