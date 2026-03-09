Der NDR und die "Tagesschau" starten unter dem Titel "Rabbit Hole" ein neues Format bei YouTube und in der ARD-Mediathek. Die erste Ausgabe erscheint bereits an diesem Montag um 16:00 Uhr. Ziel der rund fünfminütigen Beiträge ist es, für "mehr Klarheit und Orientierung in der digitalen Informationswelt" zu sorgen. Faktencheckerinnen und Faktenchecker teilen darin ihr Know-how und überprüfen Behauptungen und manipulative Inhalte im Netz. Im Zentrum stehe dabei nicht nur das Ergebnis der Faktenprüfung, sondern vor allem der journalistische Weg dorthin.

Konkret sollen die Hosts Chiara Battaglia, Ciara Cesaro-Tadic und Johannes Runge - bekannt aus diversen öffentlich-rechtlichen Formaten - gemeinsam mit den Rechercheuren des NDR Schritt für Schritt zeigen, mit welchen Tools und digitalen Werkzeugen sie gefälschte Videos oder erfundene Geschichten entlarven. Das Format richtet sich nach Angaben des Senders primär an 18- bis 35-Jährige und soll dreimal im Monat auf dem YouTube-Kanal der "Tagesschau" und in der Mediathek erscheinen. In regelmäßigen Abständen sei außerdem eine Veröffentlichung auf dem TikTok-Kanal der "Tagesschau" geplant.

"Für unter 35-Jährige ist Social Media einer der wichtigsten Orte, um sich zu informieren. Dabei begegnen sie leider auch oft Falschbehauptungen", so Sara Maria Manzo, Leiterin der neuen Unit Digitales Video und Co-Leiterin des Innovationslabors von ARD-aktuell. "Deshalb sieht die 'Tagesschau' es als ihre Aufgabe, Herkunft, Kontext und Wahrheitsgehalt jeder Information nicht nur zu prüfen, sondern den Prozess dahinter auch transparent zu machen." Und Sven Lohmann, Leiter des NDR-Verifikationsteams, erklärte: "Desinformation im Netz wird immer professioneller gemacht. Da reicht es nicht mehr aus, Behauptungen nur zu widerlegen. In 'Rabbit Hole' zeigen wir deshalb ganz genau, wie wir arbeiten." Er ist überzeugt: "Wer einmal verstanden hat, wie manipulative Geschichten aufgebaut sind, fällt im eigenen Feed nicht mehr so leicht darauf herein."

Der NDR hatte das Team Faktencheck und Verifikation im August des vergangenen Jahres gegründet. Damit will der Sender eigenen Angaben zufolge auf die zunehmende Unsicherheit reagieren und Desinformation in sozialen Medien zum Thema in seiner Berichterstattung machen.