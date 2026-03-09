Nach den "Werwölfen" hat der Bayerische Rundfunk (BR) eine weitere Realityshow in Auftrag gegeben - und die greift ein sehr bayerisches Ritual auf, das Maibaumstehlen. Schon im Herbst angekündigt, steht nun fest, dass die "Maibaum Hunters" am 17. April ihre Premiere in der ARD-Mediathek feiern. Von diesem Tag an stehen alle fünf halbstündigen Folgen zum Abruf bereit. Geplant ist darüber hinaus aber auch eine lineare Ausstrahlung am Donnerstag, den 30. April ab 22:45 Uhr im BR Fernsehen.

Entstanden sind die Folgen wurde bereits Ende Oktober mit drei Hunter-Teams aus oberbayerischen Gemeinden nordöstlich von München. Jedes Team besteht aus fünf Mitgliedern, die eine "mehrjährige Erfahrung im Maibaumstehlen" mitbringen, wie der BR es nennt. Mit dabei ist jeweils auch ein Influencer, darunter Saint Skye, Zeo und Tschuggi vom Radiosender Bayern3. Während sie im echten Leben zur Maibaumzeit alles daran setzen, die Maibäume der Nachbargemeinden zu erobern, geht es in der neuen Show darum, ihr Können "unter erschwerten Bedingungen" zu beweisen.

Gedreht wurde überwiegend nachts. Die Teams filmten sich dabei zusätzlich selbst mit GoPros, Bodycams, Drohnen und Smartphones. Der BR verspricht auf diese Weise "unmittelbare Perspektiven, echte Emotionen und das Gefühl, Teil der Aktion zu sein".

© BR / Markus Konvalin Iris Mayerhofer

"'Maibaum Hunters' steht exemplarisch für einen neuen Blick auf regionale Kultur: selbstbewusst und modern inszeniert", so Iris Mayerhofer, Leiterin des Programmbereichs Unterhaltung und Heimat beim BR, über die Produktion von Endemol Shine Germany. "Das lebendige Vereinsleben und der Reiz des bayerischen Brauchtums, zusammen mit einem packenden Spielekonzept und Hands-on-Creators, das sind die 'Maibaum Hunters': ein innovatives und progressives Format im BR-Angebot. Es zeigt, wie stark lokale Identität sein kann - und wie sehr sie in Zeiten von Streaming und Social Media Menschen verbindet."