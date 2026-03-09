Unter dem Titel "My American Love" hat TLC eine neue deutsche Eigenproduktion angekündigt. In der Dating-Doku erzählt der Frauensender von Warner Bros. Discovery "Geschichten über herausfordernde Beziehungen über Kontinente hinweg" und will zeigen, "was passiert, wenn digitale Bekanntschaften, Fernbeziehungen und große Hoffnungen auf die Realität des Alltags treffen".

Konkret werden mehrere Paare über Monate hinweg und in unterschiedlichen Phasen ihrer Beziehung begleitet: Während sich die einen nach einem Jahr virtuellem Kontakt überhaupt zum ersten Mal persönlich treffen, reicht anderen diese Zeit, um bereits die Hochzeit zu planen. Ausgestrahlt werden zunächst acht Folgen ab dem 13. April jeweils montags um 21:15 Uhr. Produziert wird "My American Love" von ITV Studios Germany.