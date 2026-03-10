Aus der eigentlich mal geplanten Verleihungs-Gala Mitte Februar in Berlin wurde bekanntlich nichts, stattdessen gibt die Deutsche Akademie für Fernsehen die Preisträgerinnen und Preisträger ihrer DAfFNE-Verleihung in diesem Jahr lediglich per Pressemitteilung und - wie auch die Nominierungen - aufgeteilt in drei Tranchen bekannt. Im zweiten Schwung waren nun unter anderem auch die wenigen explizit non-fiktionalen Kategorien enthalten.

Der Preis für die beste Fernseh-Unterhaltung ging dabei an die Macherinnen und Macher des Vox-Formats "Herbstresidenz", das zuletzt auch schon mit einem Deutschen Fernsehpreis prämiert und für einen Grimme-Preis nominiert wurde. Freuen darf man sich bei RTL Deutschland obendrein auch noch, dass die Serie "Ich bin Dagobert" den Preis fürs beste Kostümbild erhielt.

Der beste Fernseh-Journalismus kam aus Sicht der über 700 stimmberechtigten Mitglieder der Akademie von Jens Strohschnieder, der den Preis für "Trauma in Nahost - Der 7. Oktober und seine Folgen" erhielt. Als bester Dokumentarfilm wurde "Systemfehler: Der Cum-Ex-Skandal" von Judith Lentze, Oliver Schröm und Barbara Gies ausgezeichnet.

Durch die Auszeichnung von Tanja Gierich fürs beste Kostümbild erhöht sich das Preiskonto von "Ein Mann seiner Klasse" auf 2, weil im ersten Schwung der Preisträgerinnen und Preisträger der Film auch schon in der Kategorie Redaktion/Producing/Dramaturgie siegreich war. Einen ersten Preis gab's nun auch für eine Netflix-Produktion - und zwar "Cassandra" in der Kategorie VFX/Animation. Preise für "Rosenthal" (Szenenbild) und "Ohne jede Spur - Der Fall Nathalie B." (Stunt) komplettieren die zweite Runde an Preisträgerinnen und Preisträgern.

Nominierte und Preisträger:innen im Überblick

(wir führen alle Nominierten auf, die Preisträgerinnen und Preisträger sind fett markiert)

DOKUMENTARFILM

Judith Lentze & Oliver Schröm & Barbara Gies | Systemfehler: Der Cum-Ex Skandal | ZDF, 3sat | zero one film, Friedrich Moser Film |

Bence Máté & Anna Herbst | Warum verbrannte Oury Jalloh? | ARD, WDR, SWR, MDR, BR | LOOKSfilm |

FERNSEH-JOURNALISMUS

Johanna Rose-Jastram & Anja Buwert | Pro7 Thema: Zurück zum Glauben - Radikale Christen und ihr Griff nach der Macht? | PRO7 | PQP/P2 |

Claus Hanischdörfer | SWR-STORY: Achtung Fälscher! Auf der Spur von Ausweis-Betrügern | SWR | SWR |

Jens Strohschnieder | Trauma in Nahost - Der 7. Oktober und seine Folgen | Deutsche Welle, ARTE | beetz brothers film production, ZDF |

FERNSEH-UNTERHALTUNG

Tim Mälzer & André Dietz & Sascha Gröhl & Simon Becker & Anke Reuter & Hannah Walter | Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz | VOX | Vitamedia Film |

Laura-Jasmin Leick & Pascal Schröder & Kai Steinmetz & Lorelei Holtmann | WTF is Jule?! | Das kleine Fernsehspiel für das ZDF | Flappers Film & Vfx |

KOSTÜMBILD

Tanja Gierich | Ein Mann seiner Klasse | SWR, BR für die ARD | Saxonia Media |

MASKENBILD

Jeanette Latzelsberger & Gregor Eckstein | Der Palast, Staffel 2 | ZDF | Constantin Film, MOOVIE |

Nadia Homri & Vanessa Schneider & Ursel Frank & Nina Goyert | Ich bin Dagobert | RTL+ | Zeitsprung Pictures |

STUNT

Katja Jerabek & Raffael Armbruster | Behringer und die Toten. Ein Bamberg Krimi - “Romeo” & “Antoniusfeuer” | RTL | Redseven Entertainment |

Katja Jerabek | Die Augenzeugen | ARD Degeto Film für die ARD | Bantry Bay Productions, Servus TV |

Cornelia Dworak & Joe Toedtling | Ohne jede Spur – Der Fall Nathalie B. | ARD Degeto Film, ORF für die ARD | Zeitsprung Pictures, Graf Filmproduktion |

SZENENBILD

Julian Augustin | Ich bin Dagobert | RTL+ | Zeitsprung Pictures |

Theresa Bischof & Max-Josef Schönborn | Marzahn Mon Amour | ARD Degeto Film für die ARD | UFA Fiction |

Knut Loewe & Cora Wimbauer | Rosenthal | ZDF | if… Productions |

VFX/ ANIMATION

Frank Schlegel & Jonas Potthoff & Stephan Schäfholz & Bernd Nalbach & Rouven Dombrowski & Stefan Schorer | Cassandra | Netflix | Rat Pack Film |

Johanna Bischopink & Mareike Keller & Rolf Mütze & Timo Stampa & Christian Laskawi & Matthias Backmann | Ich bin Dagobert | RTL+ | Zeitsprung Pictures |