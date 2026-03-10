Das ZDF hat eine neue Staffel von "XY gelöst" angekündigt. Geplant sind vier neue Folgen, die ab dem 22. April im Streamimg-Portal des Senders zum Abruf bereitstehen. Im linearen Programm setzt das ZDF wieder auf eine Ausstrahlung Doppelfolgen - wenn auch mit zeitlichem Abstand: So gibt es am Mittwoch, den 29. April um 20:15 Uhr zwei Folgen zu sehen, zwei weitere laufen am 10. Juni in der Primetime.

In dem True-Crime-Spin-Off von "Aktenzeichen XY" befasst sich Moderator Sven Voss mit wahren Taten - erzählt wird der komplette Fall von den Ermittlungen bis hin zur Festnahme und Verurteilung der Mörder. An tatrelevanten Orten spricht er mit Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten sowie der Staatsanwaltschaft. In nachgestellten Szenen, so genannten Reenactments, und Interviews werden die Taten, die Ermittlungen und die Lösungen der Fälle teilweise an realen Schauplätzen gezeigt.

In der neuen Staffel der Produktion von Securitel geht es unter anderem um einen Mord im Kölner Karneval im Jahr 1988 - damals war es übrigens ein Hinweis nach einem TV-Beitrag in "Aktenzeichen XY", der die Ermittler schließlich zum Täter führte.