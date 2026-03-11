Die Deutsche Telekom holt Laura Wontorra und ihren Vater, den langjährigen Sportmoderator Jörg Wontorra, zur Fußball-Weltmeisterschaft gemeinsam vor die Kamera - im Rahmen einer vierteiligen Doku-Serie, deren Dreharbeiten gerade begonnen haben. "Wontorras World Cup - Vater. Tochter. WM", produziert von Banijay Productions Germany, soll Eindrücke aus den drei Gastgeberländern liefern, versteht sich aber auch als "Aufeinandertreffen zweier Generationen Sportfernsehen", wie es heißt. Einen Ausstrahlungstermin für die erste Folge gibt es auch bereits: Sie soll bereits ab dem 14. Mai bei MagentaTV zum Abruf bereitstehen.

Gedreht wird in den USA in Houston, Dallas, Los Angeles, Charlotte und Winston-Salem, aber auch in Mexiko-Stadt und Querétaro in Mexiko sowie im kanadischen Vancouver. Dabei sollen die beiden nicht zuletzt die Entwicklung des Fußballsports und dessen mediale Inszenierung unter die Lupe nehmen. Vor Ort treffen die beiden verschiedene Gesprächspartner, darunter zwei deutsche Profis aus unterschiedlichen Sportarten, die derzeit in Kanada aktiv sind: Der langjährige FC Bayern-Star und Fußball-Weltmeister von 2014 Thomas Müller läuft in der MLS für die Vancouver Whitecaps auf, während Eishockey-Profi Leon Draisaitl für die Edmonton Oilers in der NHL auf Torejagd geht. Aber auch der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann kommt zu Wort.

Ergänzt wird die Doku-Serie um TV-Archivmaterial von Fußball-Weltmeisterschaften und Bundesliga-Übertragungen, daneben verspricht die Telekom "persönliche Geschichten aus dem Familienleben der Wontorras, die durch private Fotos und Homevideos angereichert werden". Laura Wontorra wird darüber hinaus aber auch bei der Weltmeisterschaft selbst eine zentrale Rolle in der Berichterstattung der Telekom spielen - als Moderatorin im Studio in New York, bei Top-Spielen soll sie zudem direkt aus den Stadien berichten.

"Ich freue mich sehr, dass wir Laura nicht nur als WM-Moderatorin, sondern auch als Protagonistin dieses spannenden WM-Doku-Formats gewinnen konnten", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. "Sie bildet mit ihrem Vater Jörg ein ebenso hochkarätiges wie erfahrenes Sportjournalisten-Duo. Ich bin schon sehr gespannt, welche Eindrücke sie uns aus den drei Gastgeberländern mitbringen werden."

© Banijay Arno Schneppenheim

Banijay Productions Germany hat sich in den vergangenen Jahren im Bereich von Sport-Dokumentationen einen Namen gemacht. Bereits 2023 produzierte die Firma für Sky einen Film über den inzwischen verstorbenen Fußball-Trainer Christoph Daum, im vorigen Jahr folgte bei dem Pay-TV-Anbieter mit "Rudi Völler - Es gibt nur einen" ein weiteres Projekt.