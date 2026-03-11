Zuletzt waren es Deals mit ARD und ZDF, jetzt ein weiterer Vertrag mit einem lokalen Programmanbieter: Disney erweitert das Serien-Portfolio von Disney+ in Deutschland um mehrere RTL-Produktionen, darunter auch „Alarm für Cobra 11“. Zum 30-jährigen Jubiläum der Actionserie sind die 27. Staffel der Serie sowie die ersten beiden Filme der 28. Staffel ab sofort neben RTL+ auch bei Disney+ verfügbar.

Bemerkenswert ist vor allem ein Detail des Deals: Zwei weitere Filme von „Alarm für Cobra 11“ sind ab dem 8. April exklusiv bei Disney+ zu sehen - und erst sechs Monate später bei RTL+. Damit gibt RTL also die Erstausstrahlung einer seiner langlebigsten Serienmarken ab.

„Wir möchten unserem Publikum neben Blockbuster-Filmen, brandneuen Serien und exklusiven Show-Highlights von Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic und Hulu auch mit beliebten deutschen Kult-Serien überraschen und begeistern. Deshalb freuen wir uns, Teil des Erfolgs von 'Alarm für Cobra 11' zu werden und zwei Folgen für sechs Monate sogar exklusiv auf Disney+ anbieten zu können“, sagt Simon Bathe, VP Content Sales & Acquisitions GSA, The Walt Disney Company.

Die Vereinbarung umfasst über „Alarm für Cobra 11“ hinaus auch noch weitere RTL-Serien: Ab dem 18. März sind die Comedy „Magda macht das schon“ (vier Staffeln) und die Dramedy „Sankt Maik“ (drei Staffeln) verfügbar, am 15. April folgen dann noch die vier Staffeln von „Sisi“. „Unsere Partnerschaft mit Disney macht die Stärke unserer RTL-Marken für ein neues Publikum sichtbar“, erklärt ein RTL-Sprecher. „Gleichzeitig geben wir auch den Nutzerinnen und Nutzern von Disney+ die Gelegenheit, noch mehr qualitative Vielfalt kennenzulernen.“