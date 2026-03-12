Sophia Mercedes Burtscher steigt in der Rolle der Hauptkommissarin Leo Sturm beginnend mit dem aktuell in Dreh befindlichen Film mit dem Arbeitstitel "Blut und Wasser" neu in den Dortmunder "Tatort" ein und bildet künftig ein Team mit Jörg Hartmann alias Hauptkommissar Peter Faber. Alessija Lause ist weiterhin als Leiterin der Dortmunder Mordkommission Ira Klasnić zu sehen.

In "Blut und Wasser" wird das neue Duo Faber/Sturm mit einem rätselhaften Gewaltverbrechen konfrontiert, das sich während einer stadtweiten Ausnahmesituation ereignet – und tief in die Abgründe einer scheinbar perfekten Familie führt. "Blut und Wasser" ist als Kammerspiel angelegt und spielt über weite Strecken im Innern eines Hauses. Die klaustrophobische Atmosphäre verstärkt den psychologischen Druck auf alle Beteiligten. Auch Fabers Zusammenarbeit mit seiner neuen Kollegin wird in diesem Umfeld auf eine Probe gestellt.

Sophia Mercedes Burtscher: "Es ist eine große Ehre für mich, Teil des Dortmunder Tatorts zu sein - der tatsächlich mein Lieblings-Tatort ist. Ich bin sehr stolz, mich mit meiner Figur Leo Sturm in die Tradition außergewöhnlich starker Kommissarinnen in Dortmund einreihen zu dürfen. Genau wie die Zuschauerinnen und Zuschauer freue ich mich auf spannende Geschichten und darauf, Leo über die nächsten Jahre dem Publikum näher zu bringen – denn sie hat einige Geheimnisse im Gepäck. In die Arbeit zu meinem ersten Fall bin ich mit einer Riesenfreude gestartet, vor allem wegen des psychologisch dichten Drehbuchs und meines großartigen Spielpartners Jörg Hartmann in diesem Kammerspiel."

Das Drehbuch zu "Blut und Wasser" stammt von Luzie Loose und John-H. Karsten. Regie führt Luzie Loose, für die Bildgestaltung ist Clemens Baumeister verantwortlich. In weiteren Rollen spielen unter anderem Marie Leuenberger, Thure Lindhardt, Voicu Dumitraş, Georgiana-Alina Nicolae, Daniel Wagner, Ilknur Boyraz, Jonas Stenzel, Philippine Pachl, Tom Ludwig. Prouziert wird "Blut und Wasser" von Bavaria Fiction, Produzentin ist Lucia Staubach. Die Redaktion beim WDR liegt bei Frank Tönsmann. Einen Sendetermin gibt es noch nicht.