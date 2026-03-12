Auch wenn heute die meisten Inhalte bei Sky jederzeit auf Abruf zur Verfügung stehen: Ausgedient haben die linearen Sender noch lange nicht. Im Film-Bereich wird das Angebot jetzt sogar nochmal deutlich ausgebaut - zumindest beim Empfang über IPTV. Ein kuratiertes Lean-Back-Fernsehen sei hier weiterhin nachgefragt.

"Viele Zuschauer schauen insbesondere Filme weiterhin gern linear, statt aktiv nach einem passenden Titel zu suchen. Sie schätzen es, zwischen Zapping und gezielter On-Demand-Suche wählen zu können. IP gibt uns die Flexibilität, unser Cinema-Angebot genau auf diese Nutzung auszurichten", so ein Sky-Sprecher.

Konkret bedeutet dass, dass die Sender Sky Cinema Premiere, Sky Cinema Action, Sky Cinema Highlights, Sky Cinema Family und Sky Cinema Classics ab dem 24. März je einen Timeshift-Ableger bekommen, der das Programm jeweils um 24 Stunden zeitversetzt wiederholt - zumindest sofern in Ausnahmefällen keine lizenzrechtlichen Gründe dagegen sprechen. Zuerst hatte "Digitalfernsehen" über die Ausweitung des Angebots berichtet.

Ein anderer Sender wird hingegen eingestellt: Sky Replay zeigt nur noch bis zum 16. März reguläres Programm, bereits ab dem 13. März inklusive einer Einblendung über die baldige Abschaltung. Am 24. März verschwindet der Sender komplett. Sky Replay zeigte bislang Serien, die auch auf anderen Sky-Sendern oder on Demand verfügbar sind, noch einmal in Marathon-Programmierungen - etwas, das den heutigen Sehgewohnheiten kaum noch entgegen kommt. Inhalte verschwinden durch die Einstellung des Senders nicht, sie bleiben auf den anderen Sendern und auf Abruf weiter verfügbar.