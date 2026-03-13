Inspiriert von kultigen Serien wie "Rick & Morty", "South Park" und "Family Guy", ist in der ARD-Mediathek eine neue Animationsserie für Erwachsene gestartet. Sie hört auf den Titel "Sould Shift" und denkt das Universum von Grund auf neu - "philosophisch, radikal und voll von schwarzem Humor", wie der Hessische Rundfunk, der hinter der Serie steht, mitteilte. Im Zentrum steht demnach eine alternative Schöpfungserzählung, in der der allmächtige Herrscher des Universums sogenannte Evolutionsmanager damit beauftragt, Leben auf verschiedene Planeten zu bringen.

Einer von ihnen ist Tau-Blau, ein ehrgeiziger Workaholic. Ausgerechnet er erhält die Verantwortung für die Erde, einen instabilen, chaotischen und scheinbar gescheiterten Planeten. Gemeinsam mit seinem Freund Sonnengelb beginnt er damit, Leben zu erschaffen. Doch während auf der Erde erste Bakterien entstehen, arbeiten im Hintergrund dunkle Kräfte gegen ihn: konkurrierende Evolutionsmanager sabotieren seine Arbeit und schicken Asteroiden zur Erde, die schließlich die Dinosaurier auslöschen.

"Schon in jungen Jahren stellte ich mir vor, wir wären unsterbliche Seelen, die im Jenseits über unser vergangenes Leben lachen - aus diesem tröstlichen Gedanken entwickelte sich die Welt von 'Soul Shift'", sagt Regisseur Christian Franz Schmidt über die Serie. Und Der Produzent Thomas Schneider-Trumpp findet: "'Soul Shift' begeistert, weil es große Fragen nach Identität und Sinn in einer wilden, humorvollen Sci-Fi-Welt erzählt - überraschend tiefgründig, visuell eigenständig und emotional berührend zugleich."

Entstanden sind zunächst zehn Folgen von "Soul Shift", deren Länge zwischen 10 und 13 Minuten liegt. Bei der ARD wird man darauf hoffen, mit dieser Art von Serie ein neues Publikum ansprechen zu können. Christian Franz Schmidt, der auch das Drehbuch geschrieben hat, erzielte schon mit seiner Webserie "Invageddon" auf YouTube mehr als 30 Millionen Abrufe.