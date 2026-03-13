Sängerin Nina Chuba steuert künftig die Titelmusik der ARD-Kinderserie "Die Pfefferkörner" bei. Zu hören ist sie mit Beginn der neuen Staffel, die ab dem 20. März unter anderem in der ARD-Mediathek zum Abruf bereitstehen wird. Die lineare Ausstrahlung erfolgt ab dem 21. März jeweils samstags ab 8:55 Uhr in Doppelfolgen im Ersten, im Herbst sollen die neuen Folgen dann auch im Kika zu sehen sein.

Nina Chuba © IMAGO / dts Nachrichtenagentur Nina Chuba
Für Chuba ist es eine Art Rückkehr, immerhin gehörte die Sängerin zwischen 2008 und 2010 der dritten Generation der Nachwuchsdetektive an. Zur nun startenden 22. Staffel ändert sich zwar nicht der Song, wohl aber der Sound. "Es ist ein echter Full-Circle-Moment für mich, im Vorspann zu hören zu sein", sagt Chuba. Gemeinsam mit Produzent Flo August habe sie der legendären Melodie einen zeitgemäßen Touch verliehen, ohne ihren unverwechselbaren Kern zu verlieren.

"Die Pfefferkörner" sind bereits seit 1999 fester Bestandteil des ARD-Familienprogramms. Seither haben bereits 14 Generationen junger Detektive in mehr als 270 Fällen ermittelt. Die aktuellen "Pfefferkörner" werden von Josefine Maxima, Ida Carlo, Mathieu Noël Tibet Held und Noah Lusander verkörpert.

Bevor die neue Staffel startet, geht derweil auch die Hörspiel-Reihe der "Pfefferkörner" weiter. Von diesem Freitag an stehen zehn weitere Folgen zum Abruf bereit. Verfügbar sind die Episoden zunächst exklusiv bei ARD Sounds, der Nachfolge-Plattform der ARD-Mediathek. Ab dem 21. März erfolgt dann auch die Verbreitung über weitere Podcast-Plattformen.