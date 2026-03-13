Sängerin Nina Chuba steuert künftig die Titelmusik der ARD-Kinderserie "Die Pfefferkörner" bei. Zu hören ist sie mit Beginn der neuen Staffel, die ab dem 20. März unter anderem in der ARD-Mediathek zum Abruf bereitstehen wird. Die lineare Ausstrahlung erfolgt ab dem 21. März jeweils samstags ab 8:55 Uhr in Doppelfolgen im Ersten, im Herbst sollen die neuen Folgen dann auch im Kika zu sehen sein.

© IMAGO / dts Nachrichtenagentur Nina Chuba

"Die Pfefferkörner" sind bereits seit 1999 fester Bestandteil des ARD-Familienprogramms. Seither haben bereits 14 Generationen junger Detektive in mehr als 270 Fällen ermittelt. Die aktuellen "Pfefferkörner" werden von Josefine Maxima, Ida Carlo, Mathieu Noël Tibet Held und Noah Lusander verkörpert.

Bevor die neue Staffel startet, geht derweil auch die Hörspiel-Reihe der "Pfefferkörner" weiter. Von diesem Freitag an stehen zehn weitere Folgen zum Abruf bereit. Verfügbar sind die Episoden zunächst exklusiv bei ARD Sounds, der Nachfolge-Plattform der ARD-Mediathek. Ab dem 21. März erfolgt dann auch die Verbreitung über weitere Podcast-Plattformen.