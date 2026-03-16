Bei keinem anderen Hollywood-Studio herrscht in diesen Tagen so große Unsicherheit wie bei Warner Bros. Discovery. Zwar scheint die Übernahmeschlacht inzwischen zugunsten von Paramount Skydance entschieden - doch wie David Ellison Warner in den Konzern integrieren will und welche Einschnitte dort angesichts des extrem hohen Kaufpreises von 111 Milliarden US-Dollar und eines abzubauenden Schuldenberges von 79 Milliarden Dollar, ist offen. Immerhin lieferte die Oscar-Nacht nun aber der Warner-Seite nochmal Rückenwind in den anstehenden Verhandlungen.
Denn Warner war der große Gewinner des Abends. Insgesamt elf Oscars gingen an Produktionen von Warner Bros., noch nie hat ein Studio mehr Oscars in einem Jahr gewonnen. Möglich machte es, weil gleich beide große Favoriten von Warner kamen - und beide wurden auch reichlich bedacht. Gleich sechs Preise gingen dabei an "One Battle after Another", unter anderem der Oscar für den besten Film, für Sean Penn für die beste Nebenrolle, fürs beste adaptierte Drehbuch und das beste Casting. "Sinners" (in Deutschland als "Blood and Sinners" veröffentlicht) musste sich zwar in der Königskategorie geschlagen geben, erhielt aber trotzdem noch vier Oscars, unter anderem für Hauptdarsteller Michael B. Jordan und das beste Original-Drehbuch.
Und Paramount als voraussichtlicher künftiger Eigentümer von Warner? Hatte es in diesem Jahr nicht mal auf eine Nominierung gebracht. Netflix, das seinen Deal zur Warner-Übernahme für ein paar Monate schon unter Dach und Fach wähnte, konnte sich hingegen auch über insgesamt sechs Oscars freuen. Der Megahit "KPop Demon Hunters" wurde nicht nur als bester Animations-Kinofilm ausgezeichnet, sondern erhielt auch einen Oscar für den Song "Golden", zudem gab es drei Preise für Guillermo del Toros Neuverfilmung von "Frankenstein" sowie "All the Empty Rooms" in der Kategorie Documentary Short. Apple TV kam auf einen Preis: Der Film "F1" wurde für den besten Sound ausgezeichnet. Auch Disney konnte letztlich nur einen Oscar gewinnen.
Der deutsche Oscar-Beitrag für die Kategorie des besten internationalen Films schaffte es nicht auf die Nominierten-Liste, trotzdem konnte man über den Preis in dieser Kategorie auch in Deutschland jubeln: Beim norwegischen Gewinner "Sentimental Value" von Joachim Trier war Komplizen Film als Koproduktionspartner dabei, auch ZDF/Arte ist an Bord und deutsche Fördergelder steckten in der Koproduktion mehrerer europäischer Länder. ZDF/Arte ist obendrein auch Koproduzent bei der mit einem Oscar ausgezeichneten Produktion "Mr. Nobody Against Putin".
Die Oscar-Gewinner und -Nominierungen
(Gewinner sind gefettet)
Best Picture
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Best Actor
- Timothée Chalamet in Marty Supreme (A24)
- Leonardo DiCaprio in One Battle After Another (Warner Bros.)
- Ethan Hawke in Blue Moon (Sony Pictures Classics)
- Michael B. Jordan in Sinners (Warner Bros.)
- Wagner Moura in The Secret Agent (Neon)
Best Actress
- Jessie Buckley in Hamnet (Focus Features)
- Rose Byrne in If I Had Legs I’d Kick You (A24)
- Kate Hudson in Song Sung Blue (Focus Features)
- Renate Reinsve in Sentimental Value (Neon)
- Emma Stone in Bugonia (Focus Features)
Best supporting actress
- Elle Fanning (Sentimental Value)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
- Amy Madigan (Weapons)
- Wunmi Mosaku (Sinners)
- Teyana Taylor (One Battle After Another)
Best Makeup and Hairstyling
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Best Original Score
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Best Live-Action Short
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers (Gleichstand)
- Two People Exchanging Saliva (Gleichstand)
Best Animated Short
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Best Adapted Screenplay
- Bugonia, Will Tracy
- Frankenstein, Guillermo del Toro
- Hamnet, Chloé Zhao & Maggie O’Farrell
- One Battle After Another, Paul Thomas Anderson
- Train Dreams, Clint Bentley & Greg Kweda
Best Original Screenplay
- Blue Moon, Robert Kaplow
- It Was Just an Accident, Jafar Panahi & Script Collaborators
- Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie
- Sentimental Value, Joachim Trier & Eskil Vogt
- Sinners, Ryan Coogler
Best Supporting Actor
- Benicio Del Toro (One Battle After Another)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Sinners)
- Sean Penn (One Battle After Another)
- Stellan Skarsgard (Sentimental Value)
Best Casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sinners
Best Costume Design
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Best Original Song
- "Dear Me", Diane Warren: Relentless
- "Golden", KPop Demon Hunters
- "Highest 2 Lowest", Highest 2 Lowest
- "I Lied To You", Sinners
- "Sweet Dreams of Joy", Viva Verdi!
- "Train Dreams", Train Dreams
Best Documentary Feature
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Best Documentary Short
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: "Were and Are Gone"
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Best International Feature
- Brasilien: The Secret Agent
- Frankreich: It Was Just an Accident
- Norwegen: Sentimental Value
- Spanien: Sirât
- Tunesien: The Voice of Hind Rajab
Best Animated Feature
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Best Film Editing
- F1, Stephen Mirrione
- Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie
- One Battle After Another, Andy Jurgensen
- Sentimental Value, Olivier Bugge Coutté
- Sinners, Michael Shawver
Best Production Design
- Frankenstein, Tamara Deverell
- Hamnet, Fiona Crombie
- Marty Supreme, Jack Fisk
- One Battle After Another, Florencia Martin
- Sinners, Hannah Beachler; Set Decoration: Monique Champagne
Best Cinematography
- Frankenstein (Netflix), Dan Laustsen
- Marty Supreme (A24), Darius Khondji
- One Battle After Another (Warner Bros.), Michael Bauman
- Sinners (Warner Bros.), Autumn Durald Arkapaw
- Train Dreams (Netflix), Adolpho Veloso
Best Sound
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirât
- Train Dreams
Best Visual Effects
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners