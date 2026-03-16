Bei keinem anderen Hollywood-Studio herrscht in diesen Tagen so große Unsicherheit wie bei Warner Bros. Discovery. Zwar scheint die Übernahmeschlacht inzwischen zugunsten von Paramount Skydance entschieden - doch wie David Ellison Warner in den Konzern integrieren will und welche Einschnitte dort angesichts des extrem hohen Kaufpreises von 111 Milliarden US-Dollar und eines abzubauenden Schuldenberges von 79 Milliarden Dollar, ist offen. Immerhin lieferte die Oscar-Nacht nun aber der Warner-Seite nochmal Rückenwind in den anstehenden Verhandlungen.

Denn Warner war der große Gewinner des Abends. Insgesamt elf Oscars gingen an Produktionen von Warner Bros., noch nie hat ein Studio mehr Oscars in einem Jahr gewonnen. Möglich machte es, weil gleich beide große Favoriten von Warner kamen - und beide wurden auch reichlich bedacht. Gleich sechs Preise gingen dabei an "One Battle after Another", unter anderem der Oscar für den besten Film, für Sean Penn für die beste Nebenrolle, fürs beste adaptierte Drehbuch und das beste Casting. "Sinners" (in Deutschland als "Blood and Sinners" veröffentlicht) musste sich zwar in der Königskategorie geschlagen geben, erhielt aber trotzdem noch vier Oscars, unter anderem für Hauptdarsteller Michael B. Jordan und das beste Original-Drehbuch.

Und Paramount als voraussichtlicher künftiger Eigentümer von Warner? Hatte es in diesem Jahr nicht mal auf eine Nominierung gebracht. Netflix, das seinen Deal zur Warner-Übernahme für ein paar Monate schon unter Dach und Fach wähnte, konnte sich hingegen auch über insgesamt sechs Oscars freuen. Der Megahit "KPop Demon Hunters" wurde nicht nur als bester Animations-Kinofilm ausgezeichnet, sondern erhielt auch einen Oscar für den Song "Golden", zudem gab es drei Preise für Guillermo del Toros Neuverfilmung von "Frankenstein" sowie "All the Empty Rooms" in der Kategorie Documentary Short. Apple TV kam auf einen Preis: Der Film "F1" wurde für den besten Sound ausgezeichnet. Auch Disney konnte letztlich nur einen Oscar gewinnen.

Der deutsche Oscar-Beitrag für die Kategorie des besten internationalen Films schaffte es nicht auf die Nominierten-Liste, trotzdem konnte man über den Preis in dieser Kategorie auch in Deutschland jubeln: Beim norwegischen Gewinner "Sentimental Value" von Joachim Trier war Komplizen Film als Koproduktionspartner dabei, auch ZDF/Arte ist an Bord und deutsche Fördergelder steckten in der Koproduktion mehrerer europäischer Länder. ZDF/Arte ist obendrein auch Koproduzent bei der mit einem Oscar ausgezeichneten Produktion "Mr. Nobody Against Putin".

Die Oscar-Gewinner und -Nominierungen

(Gewinner sind gefettet)

Best Picture

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Best Actor

Timothée Chalamet in Marty Supreme (A24)

Leonardo DiCaprio in One Battle After Another (Warner Bros.)

Ethan Hawke in Blue Moon (Sony Pictures Classics)

Michael B. Jordan in Sinners (Warner Bros.)

Wagner Moura in The Secret Agent (Neon)

Best Actress



Jessie Buckley in Hamnet (Focus Features)

Rose Byrne in If I Had Legs I’d Kick You (A24)

Kate Hudson in Song Sung Blue (Focus Features)

Renate Reinsve in Sentimental Value (Neon)

Emma Stone in Bugonia (Focus Features)

Best supporting actress

Elle Fanning (Sentimental Value)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Amy Madigan (Weapons)

Wunmi Mosaku (Sinners)

Teyana Taylor (One Battle After Another)

Best Makeup and Hairstyling

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Best Original Score

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Best Live-Action Short

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers (Gleichstand)

Two People Exchanging Saliva (Gleichstand)

Best Animated Short

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Best Adapted Screenplay

Bugonia, Will Tracy

Frankenstein, Guillermo del Toro

Hamnet, Chloé Zhao & Maggie O’Farrell

One Battle After Another, Paul Thomas Anderson

Train Dreams, Clint Bentley & Greg Kweda

Best Original Screenplay

Blue Moon, Robert Kaplow

It Was Just an Accident, Jafar Panahi & Script Collaborators

Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie

Sentimental Value, Joachim Trier & Eskil Vogt

Sinners, Ryan Coogler

Best Supporting Actor

Benicio Del Toro (One Battle After Another)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Sinners)

Sean Penn (One Battle After Another)

Stellan Skarsgard (Sentimental Value)

Best Casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Best Costume Design

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Best Original Song

"Dear Me", Diane Warren: Relentless

"Golden", KPop Demon Hunters

"Highest 2 Lowest", Highest 2 Lowest

"I Lied To You", Sinners

"Sweet Dreams of Joy", Viva Verdi!

"Train Dreams", Train Dreams

Best Documentary Feature



The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Best Documentary Short



All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: "Were and Are Gone"

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Best International Feature



Brasilien: The Secret Agent

Frankreich: It Was Just an Accident

Norwegen: Sentimental Value

Spanien: Sirât

Tunesien: The Voice of Hind Rajab

Best Animated Feature



Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Best Film Editing



F1, Stephen Mirrione

Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie

One Battle After Another, Andy Jurgensen

Sentimental Value, Olivier Bugge Coutté

Sinners, Michael Shawver

Best Production Design



Frankenstein, Tamara Deverell

Hamnet, Fiona Crombie

Marty Supreme, Jack Fisk

One Battle After Another, Florencia Martin

Sinners, Hannah Beachler; Set Decoration: Monique Champagne

Best Cinematography



Frankenstein (Netflix), Dan Laustsen

Marty Supreme (A24), Darius Khondji

One Battle After Another (Warner Bros.), Michael Bauman

Sinners (Warner Bros.), Autumn Durald Arkapaw

Train Dreams (Netflix), Adolpho Veloso

Best Sound



F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirât

Train Dreams