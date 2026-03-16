"Die Bachelors" meldet sich in diesem Jahr mit einer neuen Staffel zurück, das hat RTL jetzt bestätigt. Ein genaues Startdatum gibt es noch nicht, dafür hat der Kölner Privatsender jetzt verraten, welche zwei Männer in der Kuppelsendung nach der Liebe ihres Lebens suchen werden - und dabei setzt man auf zwei sehr unterschiedliche Typen. Im Mittelpunkt stehen Sebastian Paul und Tim Reitz. Während der eine Leistungssportler ist und als Coach arbeitet, ist der andere Geschäftsführer eines Personaldienstleisters im Pflege- und Pädagogikbereich.

Die Entscheidung zur Zukunft des Formats war von Beobachtern in der Branche mit Spannung erwartet worden, seit zwei Jahren setzt man ja bekanntlich auf zwei "Bachelors". Während die linearen TV-Quoten 2024 noch ziemlich solide waren, konnte man das von der Staffel im vergangenen Jahr nicht gerade behaupten. Die zehn gezeigten Ausgaben erreichten linear weit weniger als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, binnen Jahresfrist hatte sich die Reichweite fast halbiert.

Und auch beim jungen Publikum war "Die Bachelors" 2025 kein Erfolg mehr. Der durchschnittliche Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei weniger als 7 Prozent. Und da ist die endgültige Gewichtung der TV-Quoten schon mit eingerechnet. Online bei RTL+ lief es dagegen zuletzt deutlich besser (DWDL.de berichtete) - und das ist für RTL offenbar Grund genug, das Format fortzusetzen.

Ob es inhaltliche Veränderungen am Format gibt, und wenn ja wie groß diese ausfallen werden, ist bislang allerdings noch unklar. Im vergangenen Jahr startete "Die Bachelors" im Juni und lief dann über mehrere Wochen im Sommer. Gut möglich, dass RTL die bereits abgedrehte Staffel auch 2026 zu diesen Zeitpunkt einplant. Produziert wird das Format wie gehabt von Warner Bros. International Television Production.