Dass Jörg Pilawa eine neue Quizshow in Sat.1 moderieren wird, hat der Sender jüngst bereits gegenüber DWDL.de angekündigt. Nun steht fest: Es handelt sich dabei um "Wer ist Deutschlands Superhirn?". Das hat der Sender jetzt auf Nachfrage bestätigt. Die Ausstrahlung soll demnach im Sommer erfolgen. Einen genauen Starttermin hat Sat.1 noch nicht angekündigt.

Und wenn der Titel an die frühere "Superhirn"-Show erinnert, die auch schon von Pilawa moderiert wurde, handelt es sich bei dem neuen Sat.1-Format um ein anderes Konzept. Konkret adaptiert Sat.1 die französische Show "Le Dernier Cercle", deren internationalen Vertrieb Warner Bros International TV Ltd. verantwortet. Produziert wird die deutsche Adaption wiederum von Tresor TV.

Ähnlich wie beim "1% Quiz" geht es auch in "Wer ist Deutschlands Superhirn?" nicht um klassisches Faktenwissen, sondern um Logik, Merken, räumliches Denken, visuelle Wahrnehmung, Rechnen und Sprache. Dabei stehen 50 Kandidatinnen und Kandidaten zunächst im äußersten von sechs immer kleiner werdenden Kreisen. Runde für Runde spielen sie sich nach innen. Wer allerdings wenige Fragen richtig beantwortet und somit die schwächsten kognitiven Fähigkeiten beweist, scheidet aus. Im Finale der Show stehen sich schließlich die beiden stärksten Spieler im letzten Kreis gegenüber und spielen um bis zu 50.000 Euro.

Während Sat.1 auf der einen Seite also mit der neuen Pilawa-Show plant, zieht der Sender auf der anderen Seite vorerst mehrere Schlussstriche: Von den zuletzt am Donnerstagabend ausgestrahlten Quiz-Formaten "The Floor", "The Connection" und "Das große Allgemeinwissensquiz" sind erstmal keine neuen Folgen geplant (DWDL.de berichtete). Auch "Hast du Töne?!" scheint sich angesichts zuletzt schwacher Quoten eher nicht für eine Fortsetzung zu empfehlen.