Der NDR dreht seit Anfang März für den Kika neue Folgen der "Sesamstraße", das hat der Sender jetzt bestätigt. Und für die neue Staffel, die ab Herbst zu sehen sein wird, stehen neben Elmo, Ernie, Bert und Co. auch Carolin Kebekus, Tobias Krell alias Checker Tobi und Motsi Mabuse vor der Kamera. Alle Promis werden auf unterschiedliche Weise in die Handlungen eingebunden.

So ist beispielsweise Elmo mit Motsi Mabuse zum Tanzen verabredet. Als überraschend Abby dazukommt, sind sie plötzlich zu dritt – und Elmo wird eifersüchtig. Doch gemeinsam beweisen sie, dass Tanzen zu dritt noch viel lustiger ist. "Als Mutter weiß ich, wie wichtig Vorbilder für Kinder sind", sagt Motsi Mabuse. "Wenn sie sehen, dass Tanzen Spaß macht, dass Bewegung glücklich macht und dass man einfach loslegen darf - dann ist das das schönste Geschenk. Teil der Sesamstraße zu sein und das zu teilen, berührt mich wirklich sehr."

Beim Besuch von Carolin Kebekus in der "Sesamstraße" dreht sich alles um das Thema "Nein sagen". Dazu singt die Komikerin mit den Puppen den Song "Nein, so wie ich es will", der Kinder darin bestärken soll, selbstbestimmt zu handeln. "Kinder brauchen kein Ja zu allem", sagt Kebekus. "Sie brauchen Menschen, die ihnen zeigen, dass es total okay ist auch mal nein zu sagen. Und in Liedform geht das besonders gut."

Und Checker Tobi sucht mit Elmo eine Lösung für die Blumen in der "Sesamstraße", die in der Sommerhitze leiden. "Meine Geschwister und ich haben als Kinder nicht übermäßig viel ferngesehen. Aber die ‘Sesamstraße’ gehörte dazu", sagt Tobias Krell. "Für mich ist es eine große Ehre, dabei sein zu dürfen." Neben diesen genannten Folgen gibt’s in der neuen Staffel der "Sesamstraße" auch noch eine Ausgabe über Dinosaurier, in der eine Dino-Mutter nach ihrem verschwundenen Ei sucht.