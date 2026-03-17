Nachdem Britta Schewe und Maurice Gajda im vergangenen Jahr mit TalkNow einen linearen TV-Sender für Podcasts an den Start gebracht haben (DWDL.de berichtete), steht nun erstmals ein Live-Format in den Startlöchern, das damit über das bisherige Konzept der linearen Verbreitung von Video-Podcasts hinausgeht.

Unter dem Titel "TRL - Total Reality Live" gibt es künftig jeweils sonntags um 22:00 Uhr eine Show zu sehen, in der das aktuelle Realityshow-Geschehen aufgearbeitet wird. Die erste Ausgabe ist für den 29. März geplant. Konkret haben sich die Gastgeber Yvonne Mouhlen und Maurice Gajda vorgenommen, wöchentlich "den aktuell kontroversesten Star der Szene" im "Live-Verhör" zu befragen. Im Zuge dessen kommt auch ein neues Interaktions-Tool zum Einsatz, das dazu dienen soll, "die Community in Echtzeit von der Webseite direkt ins TV-Studio zu holen", wie es heißt.

"Wir bringen die Authentizität zurück, die im klassischen Fernsehen oft verloren geht“, sagt Gajda über den Neustart, der in Köln produziert werden soll. "Bei 'TRL' gibt es keinen schützenden Schnitt. Wer sich zu uns ins Kellerstudio traut, muss mit den Fragen derer rechnen, die am Ende über Erfolg oder Misserfolg entscheiden: den Fans." Und Mouhlen betont, die Show verstehe sich als "Sprachrohr für alle, die sonntagabends nicht nur zuschauen, sondern mitreden wollen".

Nach der linearen Erstausstrahlung von "TRL - Total Reality Live" plant TalkNow anschließend eine Zweitverwertung der Show auf YouTube, Spotify und in den sozialen Medien. TalkNow selbst ist auf Joyn, Zattoo und Twitch zu empfangen.