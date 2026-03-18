Auch nach der Jubiläumsstaffel zum Zehnjährigen ist bei "Kitchen Impossible" kein Ende in Sicht. Jetzt hat Vox die Ausstrahlung von acht neuen Folgen der erfolgreichen Kochshow angekündigt. Tim Mälzer wird diesmal allerdings wegen einer "drehfreien Zeit" nur in der Hälfte davon mitwirken. Zu sehen ist die neue Staffel ab dem 12. April jeweils sonntags um 20:15 Uhr.

Anstelle von Mälzer wird derweil Roland Trettl in gleich drei Folgen gegen andere Spitzenköche antreten - erstmals am 19. April. Der beliebte "First Dates"-Host stellt sich unter anderem dem Duell mit Zwei-Sterne-Köche Martin Klein, Lukas Mraz und Zwei-Sterne-Koch Hans Neuner an. Neu ist zudem eine Team-Edition, deren Ausstrahlung für den 10. Mai geplant ist. Mit Cornelia Poletto, Elif Oskan und Viktoria Fuchs stehen darin erstmals drei Spitzenköchinnen in wechselnden Zweier-Teams am Herd.

Trotz der geringeren Einsätze soll es für Tim Mälzer "persönlicher als je zuvor" werden, verspricht Vox und kündigt gleich mehrere Stationen an, die eng mit seinem Lebensweg verknüpft seien - etwa in Marrakesch, auf Mallorca sowie im Hamburger Drei-Sterne-Restaurant "Haerlin". Zum Abschluss der Staffel steht am 10. Mai außerdem noch eine "Best-Friends-Edition" an, in der auch noch DFB-Koch Anton Schmaus und Zwei-Sterne-Koch Matthias Diether aus Tallinn an Mälzers Seite mitwirken.

Am Konzept ändert sich nichts: Wie gehabt geht es darum, einem Originalgericht möglichst nahe zu kommen und damit die einheimische Jury zu überzeugen. Produziert wird "Kitchen Impossible" wie gehabt von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Potatohead Pictures