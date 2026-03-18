Von "The Voice Kids" hat sich Thore Schölermann bereits verabschiedet, nun macht er auch beim Original überraschend Schluss. Wie der 41-Jährige gegenüber "Bild" bestätigte, steigt er nach 14 Jahren als Moderator bei der gemeinsamen Castingshow von Sat.1 und ProSieben aus.

"Es ist wie bei einer guten Party und immer schwer, den richtigen Moment zum Nachhausegehen zu finden, weil man einfach so viel Spaß hat", sagte Schölermann zu "Bild". "Ich fühle aber, dass der richtige Moment genau jetzt ist. Wichtige Entscheidungen im Leben zu fällen, kann auch leicht sein, wenn man die Prioritäten für sich richtig gesetzt hat. Zeit ist eines der kostbarsten Güter, die man im Leben hat, und sie steht leider nicht unendlich zur Verfügung. Daher wollte und musste ich neue Prioritäten setzen."

Zu den neuen Prioritäten zählt für Schölermann inzwischen auch Fast Food: Erst kürzlich hatte er drei McDonald's-Filialen in Aachen übernommen - ein Job, der ihn augenscheinlich komplett einspannt. "Ich mache Dinge nur mit vollem Herzblut. Es war ein Traumjob", so der Moderator über seinen Abschied von "The Voice of Germany". "Ich bin dem Sender und den Menschen dankbar und ich habe bei der Entscheidung auch das ein oder andere Tränchen vergossen. Aber ich habe Verantwortung für 130 Mitarbeiter und deren Familien und mache deshalb diesen Schritt."

Bereits im Herbst 2024 hatte Thore Schölermann nach vielen Jahren als Moderator des ProSieben-Boulevardmagazins "taff" aufgehört. Komplett aus dem TV-Geschäft will er sich dennoch nicht zurückziehen: Ab Ende April präsentiert er zwei Folgen der neuen ProSieben-Show "Staying Alive" (DWDL.de berichtete). Aufgezeichnet wurden diese allerdings bereits Ende Oktober.