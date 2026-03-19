Sat.1 hat eine neue Staffel von "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" angekündigt. Die neuen Folgen der Show mit Jörg Pilawa sind nach Ostern zu sehen, konkret ab dem 9. April jeweils donnerstags um 20:15 Uhr. Aktuell bespielt Sat.1 diesen Sendeplatz noch mit dem Musik-Quiz "Hast du Töne?", für den 2. April hat der Sender ein Osterspecial von "Das große Backen" angekündigt.

"Das 1% Quiz" ist das erfolgreichste Quiz-Format im Programm von Sat.1, wenngleich die Quoten zuletzt wieder etwas rückläufig waren. Mit bis zu 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und Marktanteilen von mehr als acht Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erwies sich die Produktion von BBC Studios Germany jedoch stets als verlässlicher Quotengarant.

Gerade erst hatte Sat.1 aber auch ein neues Quiz mit Jörg Pilawa in Aussicht gestellt. Voraussichtlich im Sommer wird der Privatsender das Format "Wer ist Deutschlands Superhirn?" an den Start bringen, eine Adaption der französischen Wissensshow "Le Dernier Cercle" (DWDL.de berichtete). Produziert wird die deutsche Adaption wiederum von Tresor TV.

Während Sat.1 auf der einen Seite also mit der dem "1% Quiz" und der neuen Pilawa-Show plant, zieht der Sender auf der anderen Seite vorerst mehrere Schlussstriche: Von den zuletzt am Donnerstagabend ausgestrahlten Quiz-Formaten "The Floor", "The Connection" und "Das große Allgemeinwissensquiz" sind erstmal keine neuen Folgen geplant. Auch "Hast du Töne?" empfahl sich zuletzt eher nicht für eine Fortsetzung.

Sat.1 setzt auf Kabel-Eins-Format

Bemerkenswert: Im Anschluss an die neuen Folgen des "1% Quiz" setzt Sat.1 ab April auf ein Format, das bislang bei Kabel Eins beheimatet war. "Deutschlands größte Geheimnisse", eine Art Rankingshow, in der Prominente versuchen, den Geheimnissen hinter Geschichten, Orten und Menschen auf die Schliche zu kommen, läuft dann donnerstags um 22:20 Uhr. Sat.1 zeigt allerdings nur Wiederholungen.