In fünf Staffeln der Comedyserie "jerks." lotete Christian Ulmen einst zusammen mit Fahri Yardim die Grenzen des Humors aus. Bei Joyn lassen sich die Folgen derzeit jedoch nicht mehr abrufen. Der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 reagiert mit dem Schritt auf die schweren Vorwürfe, die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes am Donnerstag gegen Ulmen, ihren Ex-Mann, im "Spiegel" erhoben hat.

Fernandes hat Strafanzeige gegen Ulmen gestellt und wirft dem 50-Jährigen unter anderem vor, über viele Jahre hinweg digitale Gewalt ausgeübt zu haben - von einer "virtuellen Vergewaltigung" ist die Rede. Ulmen selbst hat sich bislang nicht dazu geäußert, stattdessen verschickte sein Anwalt Christian Schertz noch am frühen Donnerstagabend eine "presserechtliche Information", in der dieser unter anderem erklärte, damit beauftragt worden zu sein, rechtliche Schritte gegen den "Spiegel" einzuleiten.

Während Joyn nun also zunächst sämtliche Folgen von Ulmens Comedyserie, in der auch Collien Fernandes regelmäßig mitspielte, offline genommen hat, steht hinter einem neuen Projekt, das der Streamingdienst mit dem Schauspieler plante, ein großes Fragezeichen. Schon im vergangenen Jahr wurde eine Serie gedreht, in der Ulmen nicht nur eine der Hauptrollen, sondern auch Regie und Schnitt übernahm. "Im Mittelpunkt steht ein Au-Pair, das zwischen alle Fronten einer toxischen Familie gerät und unfreiwillig zur Doppelagentin der gastgebenden Eheleute wird", beschrieb Carsten Kelber, Geschäftsführer der Produktionsfirma Pyjama Pictures, vor einem Jahr im DWDL.de-Interview die Handlung.

Ulmen selbst fungierte bei Pyjama Pictures - einer Produktionstochter von ProSiebenSat.1 - in der Vergangenheit selbst als Geschäftsführer, hat sich inzwischen aber auf die Rolle des Gesellschafters beschränkt.

Ob Ulmens neue Joyn-Serie überhaupt das Licht der Welt erblicken wird, erscheint vor dem Hintergrund der aktuellen Vorwürfe gegen ihn völlig unklar. Auf DWDL.de-Nachfrage teilte ein Sprecher mit: "Die Serie ist noch in Produktion. Die Ausstrahlung der Serie ist für dieses Jahr nicht eingeplant. Unabhängig davon gilt eine wichtige Säule des Rechtsstaatsprinzips: die Unschuldsvermutung."

Shop Apotheke setzt Werbespots aus

Die Shop Apotheke hat unterdessen ebenfalls auf die Vorwürfe reagiert und die Werbespots mit Colllien Fernandes und Christian Ulmen erstmal aus dem Programm genommen. Beide standen zunächst gemeinsam für Spots der Online-Apotheke vor der Kamera und traten auch nach ihrer Trennung noch darin auf - wenn auch getrennt. Gegenüber RTL teilte die Shop Apotheke nun mit: "Aus gegebenem Anlass werden wir die Werbung mit den betroffenen Personen vorerst aussetzen."